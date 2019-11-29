«Сама села на дороге? Не верим!»: родные погибшей в ДТП девушки ищут свидетелей

В ночь на 6 ноября в Ярославле на проспекте Дзержинского сбили молодую девушку. Девушка погибла на месте. А водитель, как рассказали очевидцы, уехал. Правда, примерно через час все-таки вернулся на место ДТП.
Оказалось, что семья погибшей узнала о трагедии совсем недавно, так как живет в Новосибирской области. Собственно, оттуда родом и сама 21-летняя Екатерина, которая угодила под колеса авто. Ее сестра рассказала порталу 76.RU, что Екатерина два года назад приехала в Ярославль к парню. Правда, через некоторое время они расстались, но девушка решила не уезжать на родину, а остаться здесь.
— Она маме звонила часто, выходила в соцсети практически каждый день, потом перестала. Мы начали искать ее через знакомых, старались о плохом не думать — вдруг телефон потеряла. Потом через ее подругу узнали, что ее сбила машина. Не хотели в это верить, до последнего надеялись, что не она. Но потом с нами связался знакомый сестры и сказал, что ездил на опознание в морг и что это действительно она, — рассказала Ярослава, сестра погибшей.
По словам девушки, родные связывались со следователями, и услышанное от них у семьи вызвало много вопросов.
— Нам сказали, что Катя якобы сама села на дорогу, — удивляется Ярослава. — В это верится с трудом.
Поэтому сейчас родные сами ищут свидетелей аварии, чтобы восстановить цепочку событий, которые произошли в ту трагическую для их семьи ночь. Кроме того, семья Екатерины стеснена в средствах и просит о материальное помощи — они собирают деньги на дорогу в Ярославль и на похороны.
— Мы объявляли сбор помощи в своей области, кое-что насобирали. Моя старшая сестра в ближайшие дни полетит в Ярославль. Денег на перевоз тела нет. Поэтому сестра там ее будет кремировать, у нас не будет возможности даже с ней попрощаться, — расстраивается Ярослава.
Если вы готовы помочь семье Екатерины, сообщите нам. Мы вам поможем связаться с родственниками погибшей девушки.