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В ДТП под Переславлем погибла девушка: мужчина, которого винят в её гибели, рассказал свою версию

Новые подробности смертельной аварии с перевёрнутой машиной в Ярославской области

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Девушка погибла на месте

Девушка погибла на месте

«Нельзя ни о чём жалеть в этой жизни! В других, кстати, тоже!» Сейчас этот статус во «ВКонтакте» 33-летней Натальи многие ее друзья считают пророческим. Ведь ночью 24 ноября девушка погибла в машине, перевернувшейся под Переславлем-Залесским в Ярославской области.

— Она была очень хорошим человеком, прекрасным другом. Светлая, добрая, веселая. Её все любили, — рассказывают сейчас те, кто знал девушку.

Обстоятельства аварии многие считают странными. По версии полиции, Наталья была пассажиркой машины. Вместе с ней ехали двое мужчин — водитель и еще один пассажир. После того как «Хендай-Солярис» вылетел с дороги и перевернулся, они якобы уехали с места аварии на попутной машине. Среди знакомых Натальи ходят слухи, что у нее был сломан позвоночник, но умерла она от переохлаждения. Поэтому многие сейчас ополчились на мужчин, которые были в тот момент рядом и якобы бросили ее.

Но всё может оказаться не так однозначно. Порталу 76.RU стало известно, что вместе с Натальей в машине ехал ее молодой человек. Мы дозвонились ему. Мужчина убит горем.

— Я ничего не помню о произошедшем. За рулем был не я. Мы любили друг друга, дело шло к свадьбе, — сказал он.

А потом трубку взяла его мама и сказала, что ее сын находится в трансе и уже несколько дней они пытаются хоть как-то привести его в себя.

Сейчас полиция ищет возможных очевидцев произошедшего, чтобы восстановить цепь событий. Если вы знаете что-либо о происшествии, сообщите об этом по телефонам 8 (48535) 30-901, (48535) 31-286, (48535) 31-989 или по телефону 02.

Также вы можете рассказать о случившемся нам. Связаться с корреспондентами 76.RU можно по телефону: 8 964 484-20-18, написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662-17-73).

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КОММЕНТАРИИ (12)

гость
28 ноя 2019 в 15:34

Ночное катание в пьяном виде,естественно у водителя амнезия на почве хитрости.

гость
28 ноя 2019 в 15:40

А вы то чего все очевидцев ищите, скандала мало?

гость
28 ноя 2019 в 15:28

"Я ничего не помню о произошедшем."
Мда...