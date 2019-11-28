В ДТП под Переславлем погибла девушка: мужчина, которого винят в её гибели, рассказал свою версию

«Нельзя ни о чём жалеть в этой жизни! В других, кстати, тоже!» Сейчас этот статус во «ВКонтакте» 33-летней Натальи многие ее друзья считают пророческим. Ведь ночью 24 ноября девушка погибла в машине, перевернувшейся под Переславлем-Залесским в Ярославской области.



— Она была очень хорошим человеком, прекрасным другом. Светлая, добрая, веселая. Её все любили, — рассказывают сейчас те, кто знал девушку.



Обстоятельства аварии многие считают странными. По версии полиции, Наталья была пассажиркой машины. Вместе с ней ехали двое мужчин — водитель и еще один пассажир. После того как «Хендай-Солярис» вылетел с дороги и перевернулся, они якобы уехали с места аварии на попутной машине. Среди знакомых Натальи ходят слухи, что у нее был сломан позвоночник, но умерла она от переохлаждения. Поэтому многие сейчас ополчились на мужчин, которые были в тот момент рядом и якобы бросили ее.

