В ДТП под Переславлем погибла девушка: мужчина, которого винят в её гибели, рассказал свою версию

«Нельзя ни о чём жалеть в этой жизни! В других, кстати, тоже!» Сейчас этот статус во «ВКонтакте» 33-летней Натальи многие ее друзья считают пророческим. Ведь ночью 24 ноября девушка погибла в машине, перевернувшейся под Переславлем-Залесским в Ярославской области.
— Она была очень хорошим человеком, прекрасным другом. Светлая, добрая, веселая. Её все любили, — рассказывают сейчас те, кто знал девушку.
Обстоятельства аварии многие считают странными. По версии полиции, Наталья была пассажиркой машины. Вместе с ней ехали двое мужчин — водитель и еще один пассажир. После того как «Хендай-Солярис» вылетел с дороги и перевернулся, они якобы уехали с места аварии на попутной машине. Среди знакомых Натальи ходят слухи, что у нее был сломан позвоночник, но умерла она от переохлаждения. Поэтому многие сейчас ополчились на мужчин, которые были в тот момент рядом и якобы бросили ее.
Но всё может оказаться не так однозначно. Порталу 76.RU стало известно, что вместе с Натальей в машине ехал ее молодой человек. Мы дозвонились ему. Мужчина убит горем.
— Я ничего не помню о произошедшем. За рулем был не я. Мы любили друг друга, дело шло к свадьбе, — сказал он.
А потом трубку взяла его мама и сказала, что ее сын находится в трансе и уже несколько дней они пытаются хоть как-то привести его в себя.