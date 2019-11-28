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Окружили пожарными машинами: в Брагино эвакуируют людей из торгового центра

Что произошло на Тутаевском шоссе

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Пожарные машины окружили торговый центр

Пожарные машины окружили торговый центр

Прямо сейчас у торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе у въезда в Дзержинский район эвакуируют всех посетителей и персонал. Здание в Ярославле окружили пожарные машины, временно заблокирован проезд по Тутаевскому шоссе в сторону центра. 

В управлении МЧС по Ярославской области успокоили: ничего критичного не произошло.

— Ложно сработала пожарная сигнализация, — ответили в ГУ МЧС по Ярославской области. 

Кстати, завтра эта картина повторится, но уже в девять часов утра. В торговом центре на 29 ноября запланирована учебная тревога.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
28 ноя 2019 в 12:09

Об "уме" наших чиновников исторический факт. Во время Карибского кризиса наши подлодки всплывали для связи с Москвой ночью, о том, что на Кубе в это время день никому и в голову не пришло. Всплыли, а вокруг пендосские корабли..........

Гость
28 ноя 2019 в 12:02

нашли время , люди на работу едут

28 ноя 2019 в 12:38

Шо, опять????