Окружили пожарными машинами: в Брагино эвакуируют людей из торгового центра

Прямо сейчас у торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе у въезда в Дзержинский район эвакуируют всех посетителей и персонал. Здание в Ярославле окружили пожарные машины, временно заблокирован проезд по Тутаевскому шоссе в сторону центра.

В управлении МЧС по Ярославской области успокоили: ничего критичного не произошло.

— Ложно сработала пожарная сигнализация, — ответили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Кстати, завтра эта картина повторится, но уже в девять часов утра. В торговом центре на 29 ноября запланирована учебная тревога.