Оказалась случайно в машине с отморозками: подробности резонансного ДТП в Ярославском районе

Следственное управление полиции Ярославской области завершило расследование уголовного дела, заведенного на водителя, по вине которого пострадало два человека.



ДТП произошло 1 января 2019 года на дороге Ярославль — Любим в Ярославском районе. Автомобиль «Ниссан» вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате сильно пострадали пассажиры иномарки — 39-летний мужчина и 48-летняя женщина. У обоих были множественные переломы. Женщина долго лечилась, перенесла несколько операций.



Машиной в момент происшествия управлял 40-летний водитель. Как выяснилось, он угнал машину у своего знакомого и вместе с приятелем поехал на ней в магазин. По пути они решили подвезти незнакомую женщину, голосовавшую на дороге.

