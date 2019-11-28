Оказалась случайно в машине с отморозками: подробности резонансного ДТП в Ярославском районе

Следственное управление полиции Ярославской области завершило расследование уголовного дела, заведенного на водителя, по вине которого пострадало два человека.
ДТП произошло 1 января 2019 года на дороге Ярославль — Любим в Ярославском районе. Автомобиль «Ниссан» вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате сильно пострадали пассажиры иномарки — 39-летний мужчина и 48-летняя женщина. У обоих были множественные переломы. Женщина долго лечилась, перенесла несколько операций.
Машиной в момент происшествия управлял 40-летний водитель. Как выяснилось, он угнал машину у своего знакомого и вместе с приятелем поехал на ней в магазин. По пути они решили подвезти незнакомую женщину, голосовавшую на дороге.
— Ранее этот водитель привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, в 2018 году, после того как он освободился из мест лишения свободы, сотрудники Госавтоинспекции поймали его пьяным за рулем. В итоге по решению суда его лишили прав, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Сейчас ему предъявлено обвинение по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Дело передано в суд.