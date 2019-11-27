Под Ярославлем машина «Почты России» сбила мужчину на дороге: что известно о состоянии человека

Поздним вечером 25 ноября в двух километрах от Тутаева (в сторону Ярославля) произошло ДТП — на тёмной дороге машина «Почты России» сбила человека.

Всё произошло около семи часов вечера. Как говорят сотрудники почты, на дороге не было освещения, а мужчина внезапно выскочил на дорогу, почти под колёса. Водитель машины сам вызвал скорую.

— По предварительной информации, в ДТП на неосвещенном участке автодороги в Тутаевском районе пострадал пешеход, который находился в состоянии алкогольного опьянения без светоотражающих элементов на одежде и переходил дорогу в неположенном месте, — уточнили в УФПС Ярославской области. — Перед выездом водитель прошел обязательное медицинское освидетельствование, автомобиль находился в исправном состоянии. Для оперативной доставки отправлений клиентам на маршрут незамедлительно был выведен дополнительный транспорт.