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Под Ярославлем машина «Почты России» сбила мужчину на дороге: что известно о состоянии человека

Сотрудники почты сами вызвали скорую

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Водитель машины сам вызвал скорую

Водитель машины сам вызвал скорую

Поздним вечером 25 ноября в двух километрах от Тутаева (в сторону Ярославля) произошло ДТП — на тёмной дороге машина «Почты России» сбила человека.

Всё произошло около семи часов вечера. Как говорят сотрудники почты, на дороге не было освещения, а мужчина внезапно выскочил на дорогу, почти под колёса. Водитель машины сам вызвал скорую.

— По предварительной информации, в ДТП на неосвещенном участке автодороги в Тутаевском районе пострадал пешеход, который находился в состоянии алкогольного опьянения без светоотражающих элементов на одежде и переходил дорогу в неположенном месте, — уточнили в УФПС Ярославской области. — Перед выездом водитель прошел обязательное медицинское освидетельствование, автомобиль находился в исправном состоянии. Для оперативной доставки отправлений клиентам на маршрут незамедлительно был выведен дополнительный транспорт.

После ДТП мужчину (ему около пятидесяти лет) отвезли в Тутаевскую больницу. Вчера его перевели в в Соловьёвскую. По данным источника 76.RU, у мужчины лёгкие травмы.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
27 ноя 2019 в 12:05

А ну-ка стоп! Во-первых, не обязаны люди носить на себе никаких светоотражающих элементов. Во-вторых, если это неосвещенный участок автодороги - значит, нет там никаких "неположенных мест", поскольку нет и никаких "положенных". Так что нечего врать, гражданин из УФПС, пожелавший остаться неизвестным! Из все вашей телеги верно только то, что пьяный переходил дорогу, где отсутствует освещение. А почтарь, судя по "ПОЧТИ под колёса", ехал с такой скоростью, которая не позволяет избежать ДТП. Но видимо, есть задача его отмазать, да?