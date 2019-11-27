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Она ушла из дома и пропала: в Ярославле ищут женщину

Елена Позднякова взяла с собой только чёрную сумку

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Прошло уже больше двух недель, а Елена так и не нашлась

Прошло уже больше двух недель, а Елена так и не нашлась

В Ярославле ищут 49-летнюю Елену Позднякову. Она ушла из дома в Кировском районе больше двух недель назад и с тех пор не выходила на связь.

11 ноября Елена надела красную куртку по колено с капюшоном, чёрные штаны и чёрные сапоги. С собой пропавшая взяла только чёрную женскую сумку.

Елене на вид 40 лет, рост 170 сантиметров. У женщины среднее телосложение, темные волосы, стрижка каре, карие глаза.

Если вы видели Елену, звоните волонтерам — 8-910-964-08-38.

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