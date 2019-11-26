«Люди рядом были, но никто не бросился»: ярославец рассказал, как спас провалившихся под лед детей

Ярославца Леонида Мельникова в соцсетях называют героем, красавчиком и молодцом. И это заслуженно. В выходные он помог двум детям, провалившимся под лед на пруду в парке Судостроителей. О том, как это произошло, Леонид рассказал порталу 76.RU.



— Я гулял в парке с семьей. Увидел, что на пруду двое парнишек 12–14 лет провалились под лед. Это произошло примерно на расстоянии 7–10 метров от берега. Воды в том месте было детям чуть выше пояса, но выбраться самостоятельно они не могли, звали на помощь и держались руками за кромку льда. Я дополз к ним по льду, протянул руку и вытащил сначала одного, потом второго, — говорит Леонид.

