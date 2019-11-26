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«Люди рядом были, но никто не бросился»: ярославец рассказал, как спас провалившихся под лед детей

Леонид Мельников дополз до кромки льда и вытащил ребятишек

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Леонид Мельников вытащил из пруда двоих мальчишек на коньках, провалившихся под лед

Леонид Мельников вытащил из пруда двоих мальчишек на коньках, провалившихся под лед

Ярославца Леонида Мельникова в соцсетях называют героем, красавчиком и молодцом. И это заслуженно. В выходные он помог двум детям, провалившимся под лед на пруду в парке Судостроителей. О том, как это произошло, Леонид рассказал порталу 76.RU.

— Я гулял в парке с семьей. Увидел, что на пруду двое парнишек 12–14 лет провалились под лед. Это произошло примерно на расстоянии 7–10 метров от берега. Воды в том месте было детям чуть выше пояса, но выбраться самостоятельно они не могли, звали на помощь и держались руками за кромку льда. Я дополз к ним по льду, протянул руку и вытащил сначала одного, потом второго, — говорит Леонид.

По словам мужчины, вокруг были еще люди, но на помощь ребятам кроме него никто не кинулся. После того как дети оказались на берегу, сам Леонид пошел дальше, а мальчишки побежали домой.

Если среди наших читателей есть родители спасенных ребят, свяжитесь с нами. Нам можно позвонить по телефону: 8 964 484–20–18, написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662–17–73).

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КОММЕНТАРИИ (8)

26 ноя 2019 в 20:25

Человек достоин уважения и награды.Честь и хвала тебе,Леонид!

романыч
26 ноя 2019 в 18:38

Леонид молодец, не растерялся и не побоялся также в ледяной воде оказаться. И видео не снимал, как ребята взывают о помощи, а действовал, дядя степа великан короче! Бюджет города сегодня обсуждали и на поощрение таких героев деньги явно не заложили, а нужно было бы.

Гость
26 ноя 2019 в 18:07

Странно, что никто не комментирует эту новость. Видимо, всем нужны новости, где можно власть обругать, на жизнь пожаловаться и т.д.
Спасибо человеку, грамотно среагировавшему на опасность.