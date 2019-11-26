Горят нефтепродукты: над центром Ярославля поднялся чёрный дым

Над Ленинским районом Ярославля поднялся столб чёрного дыма. Он идёт со стороны Вспольинского поля, с участка неподалёку от вокзала Ярославль-Главный.
В управление МЧС сигналов о тревоге не поступало, однако пожарные машины уже выехали в сторону ЧП.
Спустя несколько минут появилась информация о том, что произошло:
— Горит бочка с нефтепродуктами, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области. — Там ещё работают, пострадавших нет.
Горит неподалёку от торговых павильонов на Мышкинском проезде.