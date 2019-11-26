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Горят нефтепродукты: над центром Ярославля поднялся чёрный дым

Подробности ЧП в городе

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Столб чёрного дыма высоко поднялся со стороны Вспольинского поля&nbsp;

Столб чёрного дыма высоко поднялся со стороны Вспольинского поля 

Над Ленинским районом Ярославля поднялся столб чёрного дыма. Он идёт со стороны Вспольинского поля, с участка неподалёку от вокзала Ярославль-Главный. 

Дым виден со стороны Вспольинского поля&nbsp;

Дым виден со стороны Вспольинского поля 

В управление МЧС сигналов о тревоге не поступало, однако пожарные машины уже выехали в сторону ЧП. 

Дым далеко разносится над городом&nbsp;

Дым далеко разносится над городом 

Спустя несколько минут появилась информация о том, что произошло: 

— Горит бочка с нефтепродуктами, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области. — Там ещё работают, пострадавших нет. 

Горит неподалёку от торговых павильонов на Мышкинском проезде. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Шуруп
26 ноя 2019 в 15:56

Нечего необычного, в этой стране постоянно что-то горит или тонет.

26 ноя 2019 в 16:31

'Это Кировский район