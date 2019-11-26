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Происшествия

Ярославец спас двоих детей, провалившихся в парке под лед

Происшествие случилось в парке Судостроителей

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Леонид Мельников вытащил подростков, провалившихся под лед

Леонид Мельников вытащил подростков, провалившихся под лед

Эта история могла бы закончиться трагически. Но, к счастью, все обошлось. 

В воскресенье, 24 ноября, юрисконсульт Ярославльводоканала Леонид Мельников гулял в парке Судостроителей. На замерзшем пруду двое ребят катались на коньках. В какой-то момент неокрепший лед не выдержал, и подростки провалились в воду. Дети стали звать на помощь. Леонид бросился к пруду.

— Ближе к воде уже пришлось ползти по льду, — говорит он.

В итоге мужчина вытащил подростков на берег. Дети сказали, что помощь подоспела так быстро, что они даже не успели испугаться. Промокшие и замерзающие они побежали по домам — благо, что жили неподалеку.

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КОММЕНТАРИИ (25)

Гость
26 ноя 2019 в 12:43

а чем в это время занималась полиция и мчс? данным конторам похоже их работа в тягость.

гость
26 ноя 2019 в 12:24

Это к вопросу о защитниках мамаши, которая выехала на лед с коляской. Ну что лед крепкий? Есть желание продолжать ее защиту?
А мужчина молодец!!!!!!!!!!!!!

Гость
26 ноя 2019 в 12:20

Мужчина!