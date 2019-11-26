Ярославец спас двоих детей, провалившихся в парке под лед

Эта история могла бы закончиться трагически. Но, к счастью, все обошлось.

В воскресенье, 24 ноября, юрисконсульт Ярославльводоканала Леонид Мельников гулял в парке Судостроителей. На замерзшем пруду двое ребят катались на коньках. В какой-то момент неокрепший лед не выдержал, и подростки провалились в воду. Дети стали звать на помощь. Леонид бросился к пруду.

— Ближе к воде уже пришлось ползти по льду, — говорит он.



В итоге мужчина вытащил подростков на берег. Дети сказали, что помощь подоспела так быстро, что они даже не успели испугаться. Промокшие и замерзающие они побежали по домам — благо, что жили неподалеку.

