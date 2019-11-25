Подлетел на несколько метров: появилось видео смертельного ДТП на Суздальском шоссе

Сегодня днём на Суздальском шоссе насмерть сбили мужчину в оранжевой жилетке. Происшествие сняли камеры наружного наблюдения.



На записи видно, как мужчина идёт вдоль дороги и в какой-то момент решает её перейти в неположенном месте. Видя, что одна из машин не успевает затормозить, пешеход ускоряется и попадает прямо на капот седана. От удара мужчину подбрасывает на несколько метров. Сбивший его водитель выбежал из машины, но пешеход, лежащий на дороге, уже не шевелился.