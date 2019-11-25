25 ноября понедельник
СЕЙЧАС -8°С
usd 63.76
eur 70.31

Темы

СЕЙЧАС -8°С
usd 63.76
eur 70.31

Все новости

Все новости
Происшествия

Подлетел на несколько метров: появилось видео смертельного ДТП на Суздальском шоссе

В Ярославле мужчина пытался перебежать дорогу перед машиной

Поделиться

1 892
3 Обсудить
Пешеход выбежал прямо перед машиной

Пешеход выбежал прямо перед машиной

Сегодня днём на Суздальском шоссе насмерть сбили мужчину в оранжевой жилетке. Происшествие сняли камеры наружного наблюдения.

На записи видно, как мужчина идёт вдоль дороги и в какой-то момент решает её перейти в неположенном месте. Видя, что одна из машин не успевает затормозить, пешеход ускоряется и попадает прямо на капот седана. От удара мужчину подбрасывает на несколько метров. Сбивший его водитель выбежал из машины, но пешеход, лежащий на дороге, уже не шевелился.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 4

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
25 ноя 2019 в 20:26

ну что чиновники единой россии не пора ли уже ограничить скорость в городе?

Гость
25 ноя 2019 в 20:26

Устал?

...
25 ноя 2019 в 20:01

А пешеход то вроде еле на ногах стоит от алкоголя.