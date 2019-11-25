В Ярославской области в реке нашли тело велосипедиста

Лед на реках еще очень хрупок!

Сегодня, 25 ноября, в Ярославской области спасатели вытащили из реки тело погибшего мужчины. Местный житель погиб на льду в месте слияния рек Сутка, Ильдь и Сунага в районе поселка Борок в Некоузском районе. Причиной трагедии, похоже, стала безалаберность.

— Мужчина выехал на неокрепший лёд на велосипеде, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Спасатели предупреждают — лёд сейчас опасен и обманчив.

— Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также там, где растёт прибрежная трава, деревья и камыш, — говорят в спасательной службе.