Женщина отсудила у ярославского цирка 80 тысяч рублей за сломанный копчик

Жительница Тутаевского района отсудила у ярославского цирка 80 тысяч рублей за сломанный копчик. 9 марта женщина с дочкой были на представлении, а когда вышли, чтобы поехать домой, пострадавшая поскользнулась и упала на крыльце. Женщина уверяет, что на лестнице был лед. Она хотела дойти до поручня, но нога поехала, и женщина оказалась лежащей на ступенях. В итоге пострадавшая пробыла на больничном 50 дней, но до сих пор, с ее слов, место перелома побаливает. К тому же она — предприниматель, а из-за травмы не смогла работать и понесла убытки.

Женщина обратилась в Тутаевский районный суд, чтобы цирк выплатил ей 300 тысяч рублей за моральный вред. Но в заведении обвинения в свой адрес посчитали необоснованными. Говорят, что их крыльцо постоянно чистят. А 9 марта и вовсе на улице стояла плюсовая температура, льда не было. Предполагают, что женщина упала из-за собственной неосторожности. Правда, предоставить записи камер видеонаблюдения цирк не смог — якобы по техническим причинам.

Выслушав все доводы, суд встал на сторону пострадавшей женщины и постановил выплатить ей деньги. Но сумму снизили до 80 тысяч. Еще 9 тысяч пострадавшая получит за расходы на адвоката.



— 25 ноября в Ярославском областном суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу. Предыдущее решение оставлено в силе, — прокомментировали в пресс-службе Ярославского областного суда.



Напомним, ярославец отсудил 50 тысяч у больницы за то, что врачи во время операции забыли у него в животе иглу.

