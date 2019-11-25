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Происшествия

Уточка вмёрзла в лед, пропал многодетный отец, жестокое избиение: новости Ярославля за выходные

Если вы пропустили самые животрепещущие новости, то этот материал для вас

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За два выходных дня успело произойти много событий. Не все из них радостные, к сожалению. Если вы пропустили все животрепещущие новости, то эта рубрика для вас: что произошло в Ярославле и области за последние дни. 

1

Добыча для ворон: в Ярославле в пруду одинокая уточка вмёрзла в лед

В Ярославле в соцсетях обсуждают одинокую утку, которая осталась на пруду в парке Нефтяников. И осталась не по своей воле — утка вмерзла лапками в лёд. Люди обсуждают — что заставило птицу остаться. Винят во всем жалостливых посетителей парка.

2

«Он бы не ушёл, не предупредив»: в Рыбинске пропал многодетный отец

Владимира Андреева дома ждут семья и трое детишек. В Рыбинске пропал 29-летний мужчина. Его нет дома уже 12 дней.

3

«Так поступили бы и вы»: в соцсетях обсуждают соседей, равнодушно смотревших на избиение человека

Драка (точнее, избиение) в одном из брагинских домов вызвала обсуждение на сайте и в группе 76.RU во «ВКонтакте». В подъезде дома № 54 на улице Елены Колесовой неизвестный парень напал на 53-летнего мужчину и выпотрошил его карманы. Нападение попало на камеру наблюдения.

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