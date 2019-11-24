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Происшествия

«Там была лужа крови»: в ДТП в центре Ярославля пострадали люди

Запчасти от автомобилей раскидало по площади

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От сильного удара одна иномарка вылетела на остановку

От сильного удара одна иномарка вылетела на остановку

В центре Ярославля вчера, 23 ноября, около трех часов дня произошла авария. У Волковского театра на улице Ушинского столкнулись две иномарки — «Опель» и «Ниссан».

Очевидцы рассказывают, что удар был настолько сильный, что одну из машин вынесло на остановку. Запчасти от машин раскидало по всей площади.

— Там, похоже, кто-то дорогу перебегал. Лужа крови посередине, — написала в Facebook Ирина Салаева, которая видела последствия аварии.

— На место выезжали сотрудники МЧС и скорой помощи, — рассказали в пресс-службе МЧС. — в ДТП пострадали два человека.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Влксм
24 ноя 2019 в 15:00

Давай видос

Гость
24 ноя 2019 в 13:35

В полку автожурналистов пополнение.