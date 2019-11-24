«Там была лужа крови»: в ДТП в центре Ярославля пострадали люди

От сильного удара одна иномарка вылетела на остановку

В центре Ярославля вчера, 23 ноября, около трех часов дня произошла авария. У Волковского театра на улице Ушинского столкнулись две иномарки — «Опель» и «Ниссан».



Очевидцы рассказывают, что удар был настолько сильный, что одну из машин вынесло на остановку. Запчасти от машин раскидало по всей площади.



— Там, похоже, кто-то дорогу перебегал. Лужа крови посередине, — написала в Facebook Ирина Салаева, которая видела последствия аварии.



— На место выезжали сотрудники МЧС и скорой помощи, — рассказали в пресс-службе МЧС. — в ДТП пострадали два человека.

