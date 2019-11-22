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Сгорел заживо: в Переславле во время пожара погиб мужчина

Подробности происшествия в Ярославской области

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Дом сгорел полностью

Дом сгорел полностью

Трагедия в Переславле-Залесском. Сегодня утром в одном из домов в городе случился пожар. Огонь вспыхнул около 07:00, на место приехали пожарные. Полностью пролить здание удалось только через два часа. 

Дом был старенький, деревянный, он выгорел полностью. К несчастью, в огне погиб хозяин дома — 63-летний мужчина. Его тело нашли уже во время тушения пожара.

— Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Уже известна предположительная причина трагедии. Вероятно, мужчина уснул с непотушенной сигаретой.

Дом полыхал два часа

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