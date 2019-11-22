«Орал матом и кидался всем подряд»: ярославец разнёс почту из-за того, что его жене не отдали письмо

Читательница 76.RU стала свидетелем шумных разборок на почте в Ярославле. Буйные мужчины, по её словам, ворвались в 62-е отделение на проспекте Авиаторов и чуть всё там не разнесли.



— Это случилось средь бела дня, когда в зале были клиенты, — рассказала Анна. — На ограбление это было не очень похоже, но один из налётчиков что-то требовал от сотрудников почты.



Один из мужчин у входа в служебное помещение набросился с кулаками на заведующую отделением. Сотрудники почты испугались.



— Он орал матом, хватал всё, что под руку попадётся, и кидал в нас, в ход пошли даже банковские терминалы оплаты, — рассказали работники отделения. — Заведующую ударил так, что ей даже потом в травмпункт пришлось обращаться.

