«Орал матом и кидался всем подряд»: ярославец разнёс почту из-за того, что его жене не отдали письмо

Читательница 76.RU стала свидетелем шумных разборок на почте в Ярославле. Буйные мужчины, по её словам, ворвались в 62-е отделение на проспекте Авиаторов и чуть всё там не разнесли.
— Это случилось средь бела дня, когда в зале были клиенты, — рассказала Анна. — На ограбление это было не очень похоже, но один из налётчиков что-то требовал от сотрудников почты.
Один из мужчин у входа в служебное помещение набросился с кулаками на заведующую отделением. Сотрудники почты испугались.
— Он орал матом, хватал всё, что под руку попадётся, и кидал в нас, в ход пошли даже банковские терминалы оплаты, — рассказали работники отделения. — Заведующую ударил так, что ей даже потом в травмпункт пришлось обращаться.
Выяснилось, что один из налётчиков так сильно расстроился из-за того, что его супруге и по совместительству коллеге днём раньше не выдали письмо. Мужчина не сдержал своих эмоций.
— Письмо пришло на организацию, и мы его можем выдать только при наличии доверенности или печати организации. Но ничего из этого получатели предъявить не смогли.
Мужчин было не остановить, поэтому сотрудники почты нажали на тревожную кнопку. Это быстро остудило налётчиков, и они ушли, не дождавшись приезда охраны. Почтовики обратились в полицию. Теперь скандальному посетителю придётся отвечать по закону.
— Личность мужчины установлена, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Проводится проверка.
Также в полиции сообщили, что во время конфликта никто из посетителей отделения не пострадал, а в пресс-службе «Почты России» отметили, что инцидент никак не отразился на обслуживании клиентов.
Кстати, письмо, из-за которого так переживал предприниматель, до сих пор лежит в отделении, его никто так и не забрал.