22 ноября пятница
СЕЙЧАС -6°С
usd 63.84
eur 70.70

Темы

СЕЙЧАС -6°С
usd 63.84
eur 70.70

Все новости

Все новости
Происшествия
Эксклюзив

«Орал матом и кидался всем подряд»: ярославец разнёс почту из-за того, что его жене не отдали письмо

Стали известны подробности скандальной истории

Поделиться

1 889
14 Обсудить
Инцидент произошёл в 62-м отделении в Заволжском районе

Инцидент произошёл в 62-м отделении в Заволжском районе

Читательница 76.RU стала свидетелем шумных разборок на почте в Ярославле. Буйные мужчины, по её словам, ворвались в 62-е отделение на проспекте Авиаторов и чуть всё там не разнесли.

— Это случилось средь бела дня, когда в зале были клиенты, — рассказала Анна. — На ограбление это было не очень похоже, но один из налётчиков что-то требовал от сотрудников почты.

Один из мужчин у входа в служебное помещение набросился с кулаками на заведующую отделением. Сотрудники почты испугались.

— Он орал матом, хватал всё, что под руку попадётся, и кидал в нас, в ход пошли даже банковские терминалы оплаты, — рассказали работники отделения. — Заведующую ударил так, что ей даже потом в травмпункт пришлось обращаться.

Сейчас отделение работает как прежде. Но скандальный случай всё же вспоминают

Сейчас отделение работает как прежде. Но скандальный случай всё же вспоминают

Выяснилось, что один из налётчиков так сильно расстроился из-за того, что его супруге и по совместительству коллеге днём раньше не выдали письмо. Мужчина не сдержал своих эмоций.

— Письмо пришло на организацию, и мы его можем выдать только при наличии доверенности или печати организации. Но ничего из этого получатели предъявить не смогли.

Мужчин было не остановить, поэтому сотрудники почты нажали на тревожную кнопку. Это быстро остудило налётчиков, и они ушли, не дождавшись приезда охраны. Почтовики обратились в полицию. Теперь скандальному посетителю придётся отвечать по закону.

— Личность мужчины установлена, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Проводится проверка.

Также в полиции сообщили, что во время конфликта никто из посетителей отделения не пострадал, а в пресс-службе «Почты России» отметили, что инцидент никак не отразился на обслуживании клиентов.

Кстати, письмо, из-за которого так переживал предприниматель, до сих пор лежит в отделении, его никто так и не забрал.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

письмо«Почта России»

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

Сергей
22 ноя 2019 в 15:48

На работников почты не распространяется правило ,что потребитель всегда прав? Работники почт ведут себя так , что как будто Вы им должны , дурят как хотят могут потерять ,что либо и самое главное от них ни чего не добьешься . Видно реально довели человека .

Гость
22 ноя 2019 в 15:44

В таких случаях надо обязательно версию другой стороны приводить. Вариант, когда по телефону сказали одно, а после выстаивания в очереди другое, не исключен. Может, издевались над клиентом из-за запятой. Зная их уровень обслуживания, легко такое можно допустить.

Гость
22 ноя 2019 в 15:21

они наверное пришли после 6 часовой очереди из наркушки ))) не все выдерживают....