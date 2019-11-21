21 ноября четверг
СЕЙЧАС -8°С
usd 64.02
eur 70.85

Темы

СЕЙЧАС -8°С
usd 64.02
eur 70.85

Все новости

Все новости
Происшествия

«Своя квартира как чужая»: в Ярославской области пропала бабушка

Пенсионерка может говорить, что у нее нет родственников

Поделиться

614
Обсудить
Раньше бабушка не терялась и всегда возвращалась домой

Раньше бабушка не терялась и всегда возвращалась домой

В Ярославской области пропала 82-летняя Галина Вахитова. Бабушка вчера, 20 ноября, вышла из дома в Семибратово и пропала. Родные сразу обратились в полицию и в поисковые отряды. У пожилой женщины провалы в памяти. Она может утверждать, что у нее нет родственников.

— Она вышла где-то в восемь-девять часов утра, — рассказывает дочь Галины, Ольга. — В три часа дня к ней пришла соцработница. Она помогает ей по дому, а мама так и не вернулась. Соцработница решила подождать ее, мало ли, может, вышла куда, но она не приходила. Сегодня работница мне позвонила и сказала, что мамы так и не было, дома она не ночевала.

Ольга рассказала, что раньше ее мама не пропадала так. Галина может забыть, где живет, куда шла. 

— Бывает так, что она забывает даже, где живет. Она свою квартиру воспринимает как чужую, — сказала взволнованная Ольга. 

Галина невысокого роста, примерно 160 сантиметров. Была одета в черный пуховик с капюшоном, бордовую вязаную шапку и брюки темного цвета. У бабушки седые волосы с каштановыми прядями, убранные в пучок.

По информации «ЯрСпаса», бабушка могла отправиться в Ярославль. Если вы видели ее, позвоните обязательно волонтерам — 8-910-964-08-38.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

поиски пенсионеркиСемибратово

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!