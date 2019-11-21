«Своя квартира как чужая»: в Ярославской области пропала бабушка

В Ярославской области пропала 82-летняя Галина Вахитова. Бабушка вчера, 20 ноября, вышла из дома в Семибратово и пропала. Родные сразу обратились в полицию и в поисковые отряды. У пожилой женщины провалы в памяти. Она может утверждать, что у нее нет родственников.
— Она вышла где-то в восемь-девять часов утра, — рассказывает дочь Галины, Ольга. — В три часа дня к ней пришла соцработница. Она помогает ей по дому, а мама так и не вернулась. Соцработница решила подождать ее, мало ли, может, вышла куда, но она не приходила. Сегодня работница мне позвонила и сказала, что мамы так и не было, дома она не ночевала.
Ольга рассказала, что раньше ее мама не пропадала так. Галина может забыть, где живет, куда шла.
— Бывает так, что она забывает даже, где живет. Она свою квартиру воспринимает как чужую, — сказала взволнованная Ольга.
Галина невысокого роста, примерно 160 сантиметров. Была одета в черный пуховик с капюшоном, бордовую вязаную шапку и брюки темного цвета. У бабушки седые волосы с каштановыми прядями, убранные в пучок.
По информации «ЯрСпаса», бабушка могла отправиться в Ярославль. Если вы видели ее, позвоните обязательно волонтерам — 8-910-964-08-38.