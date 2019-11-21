«Своя квартира как чужая»: в Ярославской области пропала бабушка

В Ярославской области пропала 82-летняя Галина Вахитова. Бабушка вчера, 20 ноября, вышла из дома в Семибратово и пропала. Родные сразу обратились в полицию и в поисковые отряды. У пожилой женщины провалы в памяти. Она может утверждать, что у нее нет родственников.

— Она вышла где-то в восемь-девять часов утра, — рассказывает дочь Галины, Ольга. — В три часа дня к ней пришла соцработница. Она помогает ей по дому, а мама так и не вернулась. Соцработница решила подождать ее, мало ли, может, вышла куда, но она не приходила. Сегодня работница мне позвонила и сказала, что мамы так и не было, дома она не ночевала.