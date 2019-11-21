В Ярославле на улице нашли труп мужчины: пойман предполагаемый убийца

Труп мужчины нашли в Ярославле в лесополосе на пересечении улицы Пирогова и Костромского шоссе

20 ноября в лесополосе на перекрестке улицы Пирогова и Костромского шоссе Ярославля нашли труп мужчины. На теле были множественные следы от удара ножом. Следователи установили, что погибший — 55-летний житель Фрунзенского района. Предполагаемый убийца уже задержан.



— В совершении преступления подозревается 36-летний знакомый потерпевшего — безработный ранее судимый житель Ярославля, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.



По версии правоохранителей, мужчины вместе выпивали в гараже во Фрунзенском районе. Повздорили. Сначала ругались в гараже, потом продолжили выяснять отношения на улице. В итоге один нанес второму несколько ударов ножом по голове и лицу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

