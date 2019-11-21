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«Она задумчиво прошла мимо»: в Ярославле пропала молодая женщина

Особые приметы Марии Вавиловой

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Девушка заходила в социальную сеть, но домой так и не вернулась

Девушка заходила в социальную сеть, но домой так и не вернулась

В Ярославле ищут молодую женщину. Мария Вавилова ушла из дома в Заволжском районе четыре дня назад, и с тех пор никто не знает, где она. Мария выглядит на 25–30 лет. У нее длинные рыжие волосы, окрашенные хной, выразительные серо-голубые глаза.

Она была одета по погоде: куртка-парка горчичного цвета, синяя шапка, черные джинсы и такого же цвета кроссовки. Ушла из дома с коричневой сумкой.

Из особых примет: у девушки за правым ухом набита татуировка, а в левом — пять сережек.

— В этот день видела ее вечером на Нефтестрое. Но не разговаривали в этот день. Она задумчиво прошла мимо, — написала знакомая девушки Алена Сергеева.

На связь девушка не выходит, но на её страничке активность была в последний раз вчера в районе полудня. Если вы видели девушку, позвоните волонтёрам — 8 910 964-08-38.

Или свяжитесь с редакцией: 

  • мессенджеры (WhatsApp, Telegram. Viber): 8 930 127-23-59 (Дарья);
  • почта: 76@rugion.ru;
  • личные сообщения во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (2)

Ггг
21 ноя 2019 в 14:38

Жениха нашла красотка ❤️

Гость
21 ноя 2019 в 13:56

Как должна помочь примета "окрашенные хной"?