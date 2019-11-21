«Она задумчиво прошла мимо»: в Ярославле пропала молодая женщина

Девушка заходила в социальную сеть, но домой так и не вернулась

В Ярославле ищут молодую женщину. Мария Вавилова ушла из дома в Заволжском районе четыре дня назад, и с тех пор никто не знает, где она. Мария выглядит на 25–30 лет. У нее длинные рыжие волосы, окрашенные хной, выразительные серо-голубые глаза.



Она была одета по погоде: куртка-парка горчичного цвета, синяя шапка, черные джинсы и такого же цвета кроссовки. Ушла из дома с коричневой сумкой.



Из особых примет: у девушки за правым ухом набита татуировка, а в левом — пять сережек.



— В этот день видела ее вечером на Нефтестрое. Но не разговаривали в этот день. Она задумчиво прошла мимо, — написала знакомая девушки Алена Сергеева.

