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Происшествия

«Машина загорелась, а водителя выбросило»: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

Очевидцы рассказали, как произошла авария

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Приехавшие на место ДТП медики констатировали смерть пострадавшего

Приехавшие на место ДТП медики констатировали смерть пострадавшего

Сегодня около 7 часов утра в городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина. На улице Целинной на дороге в Каменники легковой Renault Logan съехал в кювет и врезался в дерево.

— Машина от удара загорелась, а водителя выбросило из салона, — рассказали очевидцы. — На место аварии приехали спасатели, гаишники и следователи.

Ещё в одном ДТП пострадали две студентки — их сбила у перехода машина. У обеих ссадины и ушибы. Но у одной оказалась травма посерьёзнее — девушка потеряла память. Мы уже сообщали подробности этого происшествия.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Иван
21 ноя 2019 в 13:07

гаишников не существует.... "Эх, ты, Гаврила..."

Гость
21 ноя 2019 в 12:47

Не гаишники, а сотрудники дпс