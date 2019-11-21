«Машина загорелась, а водителя выбросило»: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

Сегодня около 7 часов утра в городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина. На улице Целинной на дороге в Каменники легковой Renault Logan съехал в кювет и врезался в дерево.



— Машина от удара загорелась, а водителя выбросило из салона, — рассказали очевидцы. — На место аварии приехали спасатели, гаишники и следователи.



Ещё в одном ДТП пострадали две студентки — их сбила у перехода машина. У обеих ссадины и ушибы. Но у одной оказалась травма посерьёзнее — девушка потеряла память. Мы уже сообщали подробности этого происшествия.

