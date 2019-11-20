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Беременная потеряла ребенка: водителя автобуса, устроившего страшное ДТП, ждет суд

В УМВД по Ярославской области завершили расследование уголовного дела

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В аварии с автобусом в Ярославле пострадала беременная женщина

В аварии с автобусом в Ярославле пострадала беременная женщина

В Ярославской области дело 56-летнего водителя автобуса, который протаранил автомобиль с беременной женщиной, передали в суд. 

ДТП произошло 3 декабря 2018 года на перекрестке Юго-Западной окружной дороги и Московского проспекта. Автобус без пассажиров, который возвращался из ремонта, проехал на красный свет и врезался в автомобиль «Хонда». В этот момент в салоне легковушки находилась беременная женщина. Она получила серьезные травмы и в результате потеряла ребенка.

— Здоровью пассажирки был причинен тяжкий вред, — констатировали в УМВД России по Ярославской области.

Водитель автобуса свою вину признал. Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до 2 лет.

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