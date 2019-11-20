Потребовалось ДНК-исследование: в Ярославскую область из тюрьмы Ирака вернули четверых детей

Детей доставили из-за границы еще 18 ноября. Всего привезли 32 ребенка из 13 регионов России. Авиаборт из Ирака с маленькими пассажирами приземлился в Москве поздно вечером. В полете их сопровождали представители аппарата федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой и врачи — сотрудники МЧС России. В аэропорту Жуковский, где приземлился самолет, пассажиров встретила сама Анна Кузнецова. Детей отвезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, где их ждали родственники и опекуны. Там прибывшие прошли комплексное медицинское обследование. Только после этого дети смогли разъехаться по своим городам.

— Сегодня поставлена точка в истории возвращения детей с войны. В 11 часов спецтранспорт прибыл на территорию региона. Сейчас дети находятся со своими законными представителями. Все дети прошли обследование в медицинском учреждении и получили соответствующие рекомендации, — сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

— Активная работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики, началась летом 2017 года. Минздравом России в тюрьмах Багдада осуществлен забор биоматериалов детей и их матерей для проведения ДНК-исследований на предмет подтверждения родства несовершеннолетних с российскими гражданами. Далее оформлялись необходимые документы о передаче несовершеннолетних их родным в России, — рассказали в аппарате уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.



Всего из Ирака в Россию с декабря 2018 года по настоящее время вернулись 122 ребёнка от года до 15 лет. В Ярославскую область в феврале этого года уже возвращали троих детей. Их мать уехала в 2015 году из Любима в Ирак вслед за любимым мужчиной. На связь с родными она перестала выходить. А в начале сентября 2017 года на юге Мосула власти Ирака обнаружили лагерь с жёнами и детьми террористов. Среди них оказалась и уроженка Ярославской области. На тот момент у нее были две дочери и три сына. Всех их поместили в багдадскую тюрьму. Мать приговорили к пожизненному заключению.

