В Ярославле на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с легковушкой

Железнодорожники уверяют, что почти все ДТП на переездах происходят по вине водителей авто

В Ярославле на железнодорожном переезде в районе Речного порта произошло ДТП — столкнулись тепловоз и легковушка. Железнодорожники уверяют, что это случилось из-за того, что водитель автомобиля нарушил Правила дорожного движения.



— В результате ДТП водитель и локомотивная бригада не пострадали, схода подвижного состава нет, — сообщили в управлении Северной железной дороги.



С начала года на Северной железной дороге произошло девять ДТП на переездах, из них три — в Ярославской области. Среди погибших — один несовершеннолетний.

