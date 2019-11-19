В Ярославле на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с легковушкой

В Ярославле на железнодорожном переезде в районе Речного порта произошло ДТП — столкнулись тепловоз и легковушка. Железнодорожники уверяют, что это случилось из-за того, что водитель автомобиля нарушил Правила дорожного движения.
— В результате ДТП водитель и локомотивная бригада не пострадали, схода подвижного состава нет, — сообщили в управлении Северной железной дороги.
С начала года на Северной железной дороге произошло девять ДТП на переездах, из них три — в Ярославской области. Среди погибших — один несовершеннолетний.
А в ноябре прошлого года крупное ЧП на железной дороге произошло на переезде в посёлке Козьмодемьянск. Там локомотив сошёл с рельсов и снёс всё на своём пути.