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В Ярославле на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с легковушкой

В управлении Северной железной дороги рассказали о последствиях ДТП

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Железнодорожники уверяют, что почти все ДТП на переездах происходят по вине водителей авто

Железнодорожники уверяют, что почти все ДТП на переездах происходят по вине водителей авто

В Ярославле на железнодорожном переезде в районе Речного порта произошло ДТП — столкнулись тепловоз и легковушка. Железнодорожники уверяют, что это случилось из-за того, что водитель автомобиля нарушил Правила дорожного движения.

— В результате ДТП водитель и локомотивная бригада не пострадали, схода подвижного состава нет, — сообщили в управлении Северной железной дороги.

С начала года на Северной железной дороге произошло девять ДТП на переездах, из них три — в Ярославской области. Среди погибших — один несовершеннолетний.

А в ноябре прошлого года крупное ЧП на железной дороге произошло на переезде в посёлке Козьмодемьянск. Там локомотив сошёл с рельсов и снёс всё на своём пути.

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