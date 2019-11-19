19 ноября вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 63.77
eur 70.63

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 63.77
eur 70.63

Все новости

Все новости
Происшествия

Пробка из-за них: на Московском проспекте машина улетела в забор

Из-за ДТП на магистрали в Ярославле — затор

Поделиться

1 534
1 Обсудить
Чёрный автомобиль проломил ограждение

Чёрный автомобиль проломил ограждение

Уже два часа не заканчивается затор на Московском проспекте неподалёку от автовокзала. По направлению в сторону Москвы двое не поделили дорогу. 

— Чёрный «БМВ» улетел на разделительную полосу, мордой пробил забор, — рассказал проезжавший мимо водитель.

У второго участника ДТП — красного «Фольксвагена» — поломки потребовали немедленного вмешательства, из-за чего машину не получилось сразу убрать со среднего ряда. 

Затор из-за ДТП к вечеру плавно перетекает в классические пробки будних дней. Проспект стоит от остановки «Выемка» (перекрёсток с улицей Нагорной). 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПпробка

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
19 ноя 2019 в 16:25

По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.

И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти -
Ты стоишь мне на пути".

Чёрный брат ответил: "Ме-е,
Ты в своём, баран, уме-е?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей дороги!"

Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.

Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.