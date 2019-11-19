Пробка из-за них: на Московском проспекте машина улетела в забор

Уже два часа не заканчивается затор на Московском проспекте неподалёку от автовокзала. По направлению в сторону Москвы двое не поделили дорогу.

— Чёрный «БМВ» улетел на разделительную полосу, мордой пробил забор, — рассказал проезжавший мимо водитель.

У второго участника ДТП — красного «Фольксвагена» — поломки потребовали немедленного вмешательства, из-за чего машину не получилось сразу убрать со среднего ряда.

Затор из-за ДТП к вечеру плавно перетекает в классические пробки будних дней. Проспект стоит от остановки «Выемка» (перекрёсток с улицей Нагорной).