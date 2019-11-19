Потребовалась пересадка кожи: в Ярославле в детском саду повар ошпарилась с головы до ног варёным рисом

— В связи с несчастным случаем на производстве установлена степень утраты трудоспособности 10%, проведена операция по пересадке кожи, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

В Ярославле в одном из брагинских детских садов произошёл несчастный случай. На кухне во время приготовления еды для детей 41-летняя сотрудница опрокинула на себя огромную кастрюлю с горячей водой и рисом. Женщину ошпарило всю, с ног до головы. Она получила ожоги I, II и III степеней головы, шеи, туловища, верхних конечностей бедер, правой стопы.

Пострадавшая обратилась в суд и потребовала от работодателя компенсацию морального вреда из-за причинённого вреда здоровью. Прокуратура в суде её поддержала.



Выяснилось, что две сотрудницы решили перенести 26-килограммовую горячую кастрюлю с кипятком и рисом в ручную. Но не справились с этим.



— Установлено, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда потерпевшей, в том числе в части предоставления защитной спецодежды, — сообщили прокуроры. — Кроме того, в соответствии с действующими требованиями законодательства предельный вес подъема и перемещения груза вручную для женщин не должен превышать 10 килограммов.



Однако в руководстве «Комбината социального питания» говорят, что у них все сотрудники обеспечены защитной спецодеждой — её выдают под подпись.



Суд с учетом позиции представителя прокуратуры района удовлетворил исковые требования женщины частично, взыскав с работодателя компенсацию морального вреда. Предприятие уже выплатило штраф в 120 тысяч рублей и ещё выплатит по решению суда 200 тысяч пострадавшей сотруднице.