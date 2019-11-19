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Потребовалась пересадка кожи: в Ярославле в детском саду повар ошпарилась с головы до ног варёным рисом

Подробности несчастного случая, за который женщина отсудила многотысячную компенсацию

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Сотрудницы кухни не рассчитали силы и потащили 26-килограммовую горячую кастрюлю вручную

Сотрудницы кухни не рассчитали силы и потащили 26-килограммовую горячую кастрюлю вручную

В Ярославле в одном из брагинских детских садов произошёл несчастный случай. На кухне во время приготовления еды для детей 41-летняя сотрудница опрокинула на себя огромную кастрюлю с горячей водой и рисом. Женщину ошпарило всю, с ног до головы. Она получила ожоги I, II и III степеней головы, шеи, туловища, верхних конечностей бедер, правой стопы.

— В связи с несчастным случаем на производстве установлена степень утраты трудоспособности 10%, проведена операция по пересадке кожи, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Пострадавшая обратилась в суд и потребовала от работодателя компенсацию морального вреда из-за причинённого вреда здоровью. Прокуратура в суде её поддержала.

Выяснилось, что две сотрудницы решили перенести 26-килограммовую горячую кастрюлю с кипятком и рисом в ручную. Но не справились с этим.

— Установлено, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда потерпевшей, в том числе в части предоставления защитной спецодежды, — сообщили прокуроры. — Кроме того, в соответствии с действующими требованиями законодательства предельный вес подъема и перемещения груза вручную для женщин не должен превышать 10 килограммов.

Однако в руководстве «Комбината социального питания» говорят, что у них все сотрудники обеспечены защитной спецодеждой — её выдают под подпись.

Суд с учетом позиции представителя прокуратуры района удовлетворил исковые требования женщины частично, взыскав с работодателя компенсацию морального вреда. Предприятие уже выплатило штраф в 120 тысяч рублей и ещё выплатит по решению суда 200 тысяч пострадавшей сотруднице.

Недавно в другом детском садике произошёл ещё один несчастный случай. Там воспитательница случайно ошпарила ребёнка.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
19 ноя 2019 в 17:19

Жалко, что кроме защитной спецодежды, этим сотрудницам мозги еще выдать забыли.