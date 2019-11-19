«Она лежала в придорожной канаве»: в Ярославской области нашли тело пропавшей без вести женщины

По предварительным данным, в смерти женщины нет криминала. Но следователи проверяют все версии

Тело 75-летней Инны Корегиной, которую полиция и волонтёры искали несколько дней, обнаружили в придорожной канаве. Сейчас следователи выясняют, из-за чего именно погибла женщина.



— Тело женщины было обнаружено в одном из населённых пунктов в Рыбинском районе, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Его отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.



Следователи также осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего.

