«Она лежала в придорожной канаве»: в Ярославской области нашли тело пропавшей без вести женщины

Тело 75-летней Инны Корегиной, которую полиция и волонтёры искали несколько дней, обнаружили в придорожной канаве. Сейчас следователи выясняют, из-за чего именно погибла женщина.
— Тело женщины было обнаружено в одном из населённых пунктов в Рыбинском районе, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Его отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Следователи также осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего.
Пожилая женщина ушла из дома в Рыбинске в субботу, 16 ноября, и скрылась в неизвестном направлении.
Накануне в Ярославской области была поставлена точка в громком деле о похищении человека. Этот случай произошел в Тутаеве в июле 2017 года. Двое мужчин, которым сейчас 33 года и 21 год, похитили своего 31-летнего знакомого и убили. Поводом стал долг жертвы в 300 тысяч перед 33-летним похитителем.