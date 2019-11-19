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Происшествия

«Она лежала в придорожной канаве»: в Ярославской области нашли тело пропавшей без вести женщины

Следователи рассказали о первичном осмотре места происшествия

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По предварительным данным, в смерти женщины нет криминала. Но следователи проверяют все версии

По предварительным данным, в смерти женщины нет криминала. Но следователи проверяют все версии

Тело 75-летней Инны Корегиной, которую полиция и волонтёры искали несколько дней, обнаружили в придорожной канаве. Сейчас следователи выясняют, из-за чего именно погибла женщина.

— Тело женщины было обнаружено в одном из населённых пунктов в Рыбинском районе, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Его отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Следователи также осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Пожилая женщина ушла из дома в Рыбинске в субботу, 16 ноября, и скрылась в неизвестном направлении.

Накануне в Ярославской области была поставлена точка в громком деле о похищении человека. Этот случай произошел в Тутаеве в июле 2017 года. Двое мужчин, которым сейчас 33 года и 21 год, похитили своего 31-летнего знакомого и убили. Поводом стал долг жертвы в 300 тысяч перед 33-летним похитителем.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
19 ноя 2019 в 13:47

Наша милиция не занимается поиском простых людей ! Вот и результаты...