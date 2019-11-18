На активистку ярославского ЛГБТ-движения завели дело из-за акции с гробом

На активистку ярославского ЛГБТ-движения Алан Ерох завели дело из-за акции с гробом. Перформанс, из-за которого к девушке появились претензии у правоохранителей, прошел в сентябре этого года на улице Андропова. Ребята принесли деревянный гроб, исписанный фразами, которые, как дали понять активисты, люди нетрадиционной ориентации часто слышат в свой адрес. Акцией участники говорили, что такие оскорбления могут привести к печальным последствиям.
А на днях девушке пришло уведомление, что на нее завели административное дело по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
— Дело возбудили только на меня. У нас было два участника акции. Я просто вела трансляцию. Не особо имела отношение к организации акции, — прокомментировала Алан Ерох.
Точка в деле пока не поставлена. Идет расследование. Если Алан Ерох признают виновной, ее могут оштрафовать на сумму от четырех до пяти тысяч рублей.