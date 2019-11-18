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На активистку ярославского ЛГБТ-движения завели дело из-за акции с гробом

Алан Ерох грозит штраф

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Алан Ерох могут признать виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Алан Ерох могут признать виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

На активистку ярославского ЛГБТ-движения Алан Ерох завели дело из-за акции с гробом. Перформанс, из-за которого к девушке появились претензии у правоохранителей, прошел в сентябре этого года на улице Андропова. Ребята принесли деревянный гроб, исписанный фразами, которые, как дали понять активисты, люди нетрадиционной ориентации часто слышат в свой адрес. Акцией участники говорили, что такие оскорбления могут привести к печальным последствиям. 

А на днях девушке пришло уведомление, что на нее завели административное дело по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». 

— Дело возбудили только на меня. У нас было два участника акции. Я просто вела трансляцию. Не особо имела отношение к организации акции, — прокомментировала Алан Ерох.

Точка в деле пока не поставлена. Идет расследование. Если Алан Ерох признают виновной, ее могут оштрафовать на сумму от четырех до пяти тысяч рублей.

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КОММЕНТАРИИ (7)

ООН
18 ноя 2019 в 22:55

Власти сами идут на поводу, не нужно обращать внимания. Пусть себе пикетирует иначе чиновникам дороже выйдет. Будут очередные жертвы полицейского государства как перед своими так и перед иностранными государствами.

Игорь
18 ноя 2019 в 22:38

И сразу сливается: «А я чего, я ничего-просто трансляцию вела». Уж и поддерживала бы «своих» до конца.

Гость
18 ноя 2019 в 22:25

Вот уж точно нетрадиционная активистка, традиционно на неё никто и не взглянет !