«Не хило так капотом ударило»: в Ярославле сбили двух детей

В тёмное время суток на дороге должны быть внимательными и водители, и пешеходы. Особенно осенью и зимой

Вчера в Ярославле с разницей в несколько минут произошли ДТП с участием детей. Около 19 часов 33-летний водитель «Ситроена» сбил на улице Бабича 15-летнего подростка. Через 20 минут на улице Панина в районе гипермаркета «Лента» 31-летний мужчина на «Мазде» наехал на 11-летнего мальчика.



— Ребёнка так не хило капотом ударило, — говорят очевидцы ДТП. — Он лежал в стороне от перехода, машина тоже стояла уже после «зебры». Но случилось всё на переходе, просто мальчика так сильно отбросило.



В деталях этих ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. А медики сообщили о состоянии пострадавших. Говорят, что обоих отправили на амбулаторное лечение.

