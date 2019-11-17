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«Не хило так капотом ударило»: в Ярославле сбили двух детей

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

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В тёмное время суток на дороге должны быть внимательными и водители, и пешеходы. Особенно осенью и зимой

В тёмное время суток на дороге должны быть внимательными и водители, и пешеходы. Особенно осенью и зимой

Вчера в Ярославле с разницей в несколько минут произошли ДТП с участием детей. Около 19 часов 33-летний водитель «Ситроена» сбил на улице Бабича 15-летнего подростка. Через 20 минут на улице Панина в районе гипермаркета «Лента» 31-летний мужчина на «Мазде» наехал на 11-летнего мальчика.

— Ребёнка так не хило капотом ударило, — говорят очевидцы ДТП. — Он лежал в стороне от перехода, машина тоже стояла уже после «зебры». Но случилось всё на переходе, просто мальчика так сильно отбросило.

В деталях этих ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. А медики сообщили о состоянии пострадавших. Говорят, что обоих отправили на амбулаторное лечение.

В тёмное время суток пешеход может быть не всегда заметен на дороге, поэтому будьте осторожны, не пренебрегайте Правилами дорожного движения, — обратились к водителям сотрудники Управления МВД России по Ярославской области.

Родителям полицейские советуют покупать для детей световозвращающие элементы для одежды и, как важно, чтобы ребенок на дороге был заметен для водителя в темное время суток.

Подробности об одном из этих двух ДТП уже были известны ранее. Мы сообщали о них в отдельном материале.

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КОММЕНТАРИИ (3)

tina
17 ноя 2019 в 19:51

Когда водятели не удосуживаются чуток притормозить перед пешеходным переходом, светоотражающие элементы не помогут

Камаз
17 ноя 2019 в 20:59

Нужно поднимать уголовное наказание за преступления на дорогах, иначе так и будут давить детей гонщики

бывалый
17 ноя 2019 в 20:56

Пока пешеходятели не будут убеждаться в безопасности своего перехода, так и будут биться об капоты, и да светоотражающие элементы не помогут