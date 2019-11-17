«Не хило так капотом ударило»: в Ярославле сбили двух детей

Вчера в Ярославле с разницей в несколько минут произошли ДТП с участием детей. Около 19 часов 33-летний водитель «Ситроена» сбил на улице Бабича 15-летнего подростка. Через 20 минут на улице Панина в районе гипермаркета «Лента» 31-летний мужчина на «Мазде» наехал на 11-летнего мальчика.
— Ребёнка так не хило капотом ударило, — говорят очевидцы ДТП. — Он лежал в стороне от перехода, машина тоже стояла уже после «зебры». Но случилось всё на переходе, просто мальчика так сильно отбросило.
В деталях этих ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. А медики сообщили о состоянии пострадавших. Говорят, что обоих отправили на амбулаторное лечение.
В тёмное время суток пешеход может быть не всегда заметен на дороге, поэтому будьте осторожны, не пренебрегайте Правилами дорожного движения, — обратились к водителям сотрудники Управления МВД России по Ярославской области.
Родителям полицейские советуют покупать для детей световозвращающие элементы для одежды и, как важно, чтобы ребенок на дороге был заметен для водителя в темное время суток.
Подробности об одном из этих двух ДТП уже были известны ранее. Мы сообщали о них в отдельном материале.