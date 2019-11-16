В Брагино у «Ленты» сбили ребенка

Вечером 16 ноября в Брагино у торгового центра «Лента» на Ленинградском проспекте в Ярославле сбили ребенка. По словам очевидцев, под колеса проезжающей машины попал мальчик лет двенадцати.



- Он бежал по пешеходному переходу, мой сын это видел и показания давал. Только пришёл, ГАИ ждали. Со слов сына, когда был удар, горел зелёный, машина ехала быстро, - написала в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте» Анна Синяк.



Очевидцы рассказали, что, когда произошло ДТП, мимо проезжала скорая помощь. Ее врачи первые пришли на помощь пострадавшему. А чуть позже на место прибыла вторая бригада медиков - уже по вызову. Сбитого мальчика увезли в больницу. Пока о его состоянии ничего не известно.

