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В Брагино у «Ленты» сбили ребенка

Ярославцы рассказали, как все произошло

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В Ярославле сбили ребенка

В Ярославле сбили ребенка

Вечером 16 ноября в Брагино у торгового центра «Лента» на Ленинградском проспекте в Ярославле сбили ребенка. По словам очевидцев, под колеса проезжающей машины попал мальчик лет двенадцати.

- Он бежал по пешеходному переходу, мой сын это видел и показания давал. Только пришёл, ГАИ ждали. Со слов сына, когда был удар, горел зелёный, машина ехала быстро, - написала в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте» Анна Синяк.

Очевидцы рассказали, что, когда произошло ДТП, мимо проезжала скорая помощь. Ее врачи первые пришли на помощь пострадавшему.  А чуть позже на место прибыла вторая бригада медиков - уже по вызову. Сбитого мальчика увезли в больницу. Пока о его состоянии ничего не известно.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
16 ноя 2019 в 22:58

Пока не повысят уголовную ответственность так и будут гибнуть под колесами лихачей люди.