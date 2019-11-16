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В Ярославле эвакуировали «Макдоналдс»: внутри нашли подозрительный портфель

Полиция рассказала о проверке

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В Ярославле из&nbsp;«Макдоналдса» на улице Свободы вывели всех посетителей

В Ярославле из «Макдоналдса» на улице Свободы вывели всех посетителей

В Ярославле вечером 16 ноября эвакуировали посетителей «Макдоналдса» на улице Свободы.

— Полиция перекрыла въезд на парковку, внутри сотрудники в шлемах, никого не впускают. Мы уже минут 20 на улице стоим, — рассказали очевидцы происшествия.

Видео: Вера Егорова, «Жесть Ярославль» / vk.com

Правоохранители заявили, что ничего серьезного не произошло.

— В ресторане обнаружили бесхозный портфель и вызвали полицию. Проверка показала, что опасности вещь не представляет. А вскоре за портфелем вернулся и забывший его хозяин, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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