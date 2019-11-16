Два мужчины погибли в субботних пожарах в Ярославской области

Пожар в деревне Головичино Рыбинского района вспыхнул в 4 часа утра

Трагедией закончились два пожара, которые вспыхнули в ярославских деревнях в субботу, 16 ноября.



Один произошел в 4 часа 39 минут утра. В деревне Головичино Рыбинского района загорелся частный жилой дом. О ликвидации возгорания выехавшие на место пожарные сообщили в 11:28. Выяснилось, что в огне погиб 36-летний мужчина.



А в 8 часов утра вспыхнул деревянный дом в деревне Алёшино Любимского района.

— В пожаре погиб 39-летний мужчина, — сообщили в МЧС по Ярославской области,



Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествий.