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Два мужчины погибли в субботних пожарах в Ярославской области

Трагедии произошли в Рыбинском и Любимском районах

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Пожар в деревне Головичино Рыбинского района вспыхнул в 4 часа утра

Пожар в деревне Головичино Рыбинского района вспыхнул в 4 часа утра

Трагедией закончились два пожара, которые вспыхнули в ярославских деревнях в субботу, 16 ноября.

Один произошел в 4 часа 39 минут утра. В деревне Головичино Рыбинского района загорелся частный жилой дом. О ликвидации возгорания выехавшие на место пожарные сообщили в 11:28. Выяснилось, что в огне погиб 36-летний мужчина.

А в 8 часов утра вспыхнул деревянный дом в деревне Алёшино Любимского района. 

— В пожаре погиб 39-летний мужчина, — сообщили в МЧС по Ярославской области, 

Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествий.

Напомним, вечером 15 ноября, столкнувшись, загорелись две машины на дороге Ярославль — Кострома. В одной из них погиб водитель.

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