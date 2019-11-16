Водитель сгорел заживо: стали известны подробности жуткого ДТП с пылающими машинами

Стали известны подробности жуткого ДТП, которое произошло вечером 15 ноября на трассе М8 в Некрасовском районе Ярославской области. Около 18 часов 15 минут здесь столкнулись две легковушки и обе вспыхнули как факелы.
- Я в этот момент проезжала. Было похоже, что возгарание произошло очень быстро. На обочинах стояло много машин, многие водители с огнетушителями. Видимо пытались справиться своими силами. Но в данный момент огнем были объяты обе машины и спасти кого-либо уже не представлялось возможным - написала Ольга Горохова в группе Шёпот улиц|Некрасовское (Ярославская область) .
По предварительным данным автомобиль «ВАЗ-2113» пошел на обгон по встречке и там столкнулся , с «Киа Оптима». Очевидцы говорят, что в этом месте дорога сужается. У пришелся как раз со стороны горловины бензобака.
- В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств. Водитель автомобиля «ВАЗ 2113» 37-летний житель Московской области погиб на месте, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Первый Ярославский автопортал / Vk.com
62-летний водитель автомобиля «Киа Оптима», житель Ярославской области, сумел выбраться из машины. И даже особо не пострадал. После осмотра медики назначили ему амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.