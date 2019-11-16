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Друзья умершего на работе водителя автобуса собирают помощь его семье

Несчастье произошло, когда шофер работал на маршруте Ярославль — Переславль

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Трагедия произошла на станции в Переславле-Залесском

Трагедия произошла на станции в Переславле-Залесском

Друзья умершего на работе водителя автобуса из Ярославля до сих пор не могут оправиться от шока. Смерть 57-летнего Алексея Кириленко для всех стала неожиданностью.

— За день до трагедии он улыбался, шутил, вёл себя как обычно, — рассказал водитель ПАТП-3 Алексей Малиновский, который работал вместе с Алексеем.

Кириленко успешно прошел предрейсовый осмотр. Шоферы говорят, что обычно во время этого обследования водитель может пожаловаться на недомогание, ему меряют температуру, давление, пульс, выявляют, не в состоянии ли опьянения он. В данном случае все было в порядке. Утром он отвез пассажиров из Ярославля в Переславль, пошел оформлять путевой листок и упал замертво. Медики говорят, скорее всего, оторвался тромб.

Сейчас коллеги водителя собирают помощь его семье.

— Денежная помощь точно нужна. В ПАТП-3 на Пожарского, 19 у диспетчера стоит коробочка. Все, кто хочет, туда пожертвования кладут, — сообщил 76.RU коллега водителя Андрей Иванов.

Напомним, несчастье произошло утром 14 ноября. Выражаем соболезнования родным и близким Алексея Васильевича.

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