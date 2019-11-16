Друзья умершего на работе водителя автобуса собирают помощь его семье

Друзья умершего на работе водителя автобуса из Ярославля до сих пор не могут оправиться от шока. Смерть 57-летнего Алексея Кириленко для всех стала неожиданностью.



— За день до трагедии он улыбался, шутил, вёл себя как обычно, — рассказал водитель ПАТП-3 Алексей Малиновский, который работал вместе с Алексеем.



Кириленко успешно прошел предрейсовый осмотр. Шоферы говорят, что обычно во время этого обследования водитель может пожаловаться на недомогание, ему меряют температуру, давление, пульс, выявляют, не в состоянии ли опьянения он. В данном случае все было в порядке. Утром он отвез пассажиров из Ярославля в Переславль, пошел оформлять путевой листок и упал замертво. Медики говорят, скорее всего, оторвался тромб.

