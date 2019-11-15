«Мог поехать в Ярославль»: жительница Рыбинска разыскивает пропавшего мужа

Девушка из Рыбинска разыскивает своего пропавшего мужа. 13 ноября 29-летний Роман Коротков вышел из дома, с тех пор его родным ничего о нём не известно.
— Он был одет в чёрный спортивный костюм, чёрную шапку, зелёные кроссовки, — рассказала супруга пропавшего Анастасия Смирнова. — Может вести себя неадекватно.
Анастасия написала в полицию заявление о пропаже мужа. Девушка говорит, что Роман мог уехать из Рыбинска.
— Он мог поехать в Ярославль к друзьям, — сказала Анастасия. — Прошу, если увидите его, позвоните в полицию или мне на телефон
На прошлой неделе в Ярославле пропал Александр Шарохин. Когда муж не вернулся домой с работы, его супруга обзвонила уже все больницы города и написала заявление в полицию. Через несколько дней мужчина вернулся и рассказал, что с ним случилось.