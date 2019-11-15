«Мог поехать в Ярославль»: жительница Рыбинска разыскивает пропавшего мужа

О муже Анастасия ничего не знает уже два дня



Девушка из Рыбинска разыскивает своего пропавшего мужа. 13 ноября 29-летний Роман Коротков вышел из дома, с тех пор его родным ничего о нём не известно.

— Он был одет в чёрный спортивный костюм, чёрную шапку, зелёные кроссовки, — рассказала супруга пропавшего Анастасия Смирнова. — Может вести себя неадекватно.