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«Мог поехать в Ярославль»: жительница Рыбинска разыскивает пропавшего мужа

Приметы мужчины

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О муже Анастасия ничего не знает уже два дня

О муже Анастасия ничего не знает уже два дня


Девушка из Рыбинска разыскивает своего пропавшего мужа. 13 ноября 29-летний Роман Коротков вышел из дома, с тех пор его родным ничего о нём не известно. 

— Он был одет в чёрный спортивный костюм, чёрную шапку, зелёные кроссовки, — рассказала супруга пропавшего Анастасия Смирнова. — Может вести себя неадекватно. 

Анастасия написала в полицию заявление о пропаже мужа. Девушка говорит, что Роман мог уехать из Рыбинска.

— Он мог поехать в Ярославль к друзьям, — сказала Анастасия. — Прошу, если увидите его, позвоните в полицию или мне на телефон 8 960 537-03-73.

На прошлой неделе в Ярославле пропал Александр Шарохин. Когда муж не вернулся домой с работы, его супруга обзвонила уже все больницы города и написала заявление в полицию. Через несколько дней мужчина вернулся и рассказал, что с ним случилось

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