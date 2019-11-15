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Сгорел жилой дом

Поджег и с улицы смотрел за происходящим: приговор ярославцу, который спалил многоквартирный дом

Адвокат настаивал на оправдательном приговоре

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За несколько минут без крова осталось семь семей

За несколько минут без крова осталось семь семей

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда вынесла вердикт для 33-летнего Дмитрия Павлова, который в январе этого года сжег целый многоквартирный дом на улице Стачек в Ярославле.

По версии следствия, мужчина поссорился с соседями из-за того, что они постоянно делали ему замечания. После очередного конфликта он зашел в свою квартиру, поджег зажигалкой одеяло, вышел на улицу и просто стал наблюдать за происходящим.

В итоге пожаром в деревянном строении были полностью уничтожены семь квартир, дом стал непригодным для проживания. Ущерб потерпевшим оценен в 7 миллионов 590 тысяч.

В сентябре Красноперекопский районный суд рассмотрел уголовное дело, заведенное на поджигателя. Сам он вину не признал.

— Суд посчитал приведенные следователями доказательства убедительными и назначил Павлову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Адвокат осужденного попытался обжаловать это решение в судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда, требуя оправдания для своего подзащитного. Рассмотрение вопроса прошло 14 ноября. Но приговор в итоге оставили без изменения.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Александр
15 ноя 2019 в 12:37

Мало дали.
А вообще-то, на органы разобрать уродца, чтобы погорельцам убытки компенсировать...