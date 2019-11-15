Поджег и с улицы смотрел за происходящим: приговор ярославцу, который спалил многоквартирный дом

За несколько минут без крова осталось семь семей

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда вынесла вердикт для 33-летнего Дмитрия Павлова, который в январе этого года сжег целый многоквартирный дом на улице Стачек в Ярославле.



По версии следствия, мужчина поссорился с соседями из-за того, что они постоянно делали ему замечания. После очередного конфликта он зашел в свою квартиру, поджег зажигалкой одеяло, вышел на улицу и просто стал наблюдать за происходящим.



В итоге пожаром в деревянном строении были полностью уничтожены семь квартир, дом стал непригодным для проживания. Ущерб потерпевшим оценен в 7 миллионов 590 тысяч.

