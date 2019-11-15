«Мы будем здесь жить»: в Ярославской области мужчина привел новую возлюбленную в дом своей бывшей

Необычная история произошла в Ярославской области. Мужчина привел новую возлюбленную жить в дом к своей бывшей. Все участники этой истории — городские жители. А дом раздора находится в поселке. Хозяйка там не жила, а только периодически приезжала. В один из таких визитов и застала на своей жилплощади бывшего с его пассией. Оказалось, что у мужчины остались ключи от дома, и выезжать оттуда он не собирался.



— Владелица жилья оказалась против такого положения дел и обратилась с иском в суд о выселении незаконных новоселов. В отношении должников в отделе судебных приставов по Ростовскому и Борисоглебскому районам возбудили исполнительные производства, в рамках которых им неоднократно выносились требования об исполнении судебного решения, а также предупреждения об административной ответственности, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

