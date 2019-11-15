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«Мы будем здесь жить»: в Ярославской области мужчина привел новую возлюбленную в дом своей бывшей

Женщине пришлось выселять незваных гостей с помощью приставов

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В Ярославской области мужчина привел новую возлюбленную в дом своей бывшей

В Ярославской области мужчина привел новую возлюбленную в дом своей бывшей

Необычная история произошла в Ярославской области. Мужчина привел новую возлюбленную жить в дом к своей бывшей. Все участники этой истории — городские жители. А дом раздора находится в поселке. Хозяйка там не жила, а только периодически приезжала. В один из таких визитов и застала на своей жилплощади бывшего с его пассией. Оказалось, что у мужчины остались ключи от дома, и выезжать оттуда он не собирался.

— Владелица жилья оказалась против такого положения дел и обратилась с иском в суд о выселении незаконных новоселов. В отношении должников в отделе судебных приставов по Ростовскому и Борисоглебскому районам возбудили исполнительные производства, в рамках которых им неоднократно выносились требования об исполнении судебного решения, а также предупреждения об административной ответственности, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

В итоге выселить незаконных жильцов удалось, только когда приставы приехали к дому и потребовали освободить помещение. Пара тянула время, четыре часа собирала вещи и в итоге съехала, отдав ключи хозяйке.

ТЕКСТ

ТЕГИ

приставыЯрославская областьУФССП

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КОММЕНТАРИИ (1)

Савелий
15 ноя 2019 в 09:51

Пропал дом.