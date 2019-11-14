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«Прямо около школы»: черный внедорожник сшибал все на своем пути

В Ярославле полицейские вытаскивали водителя из машины

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Повезло, что во дворе не было детей

Повезло, что во дворе не было детей

В Ярославле на улице Чкалова водитель черного внедорожника рядом со школой гонял по дворам. Очевидцы рассказывают, что черная иномарка не остановилась, даже когда на ее пути возникла серебристая KIA.

— Водитель KIA специально остановился на обочине, чтобы избежать столкновения, — рассказывает читатель, — но водитель на черном джипе всё равно поехал на него.

Очевидцы говорят, что водитель был очень пьян. Он протаранил сначала KIA, а потом врезался в ограждение.

— Это случилось около школы, — рассказывают очевидцы, — хорошо, что детей не было.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Милана
14 ноя 2019 в 23:48

Там наши пацаны)

Гость
14 ноя 2019 в 22:41

На видео улица Тургенева у школы номер 74.

пьяный мальчик
14 ноя 2019 в 21:53

пора уже возле детских учреждений патрули полиции выставлять.