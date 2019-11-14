«Прямо около школы»: черный внедорожник сшибал все на своем пути

Повезло, что во дворе не было детей

В Ярославле на улице Чкалова водитель черного внедорожника рядом со школой гонял по дворам. Очевидцы рассказывают, что черная иномарка не остановилась, даже когда на ее пути возникла серебристая KIA.

— Водитель KIA специально остановился на обочине, чтобы избежать столкновения, — рассказывает читатель, — но водитель на черном джипе всё равно поехал на него.