«Прямо около школы»: черный внедорожник сшибал все на своем пути

В Ярославле на улице Чкалова водитель черного внедорожника рядом со школой гонял по дворам. Очевидцы рассказывают, что черная иномарка не остановилась, даже когда на ее пути возникла серебристая KIA.
— Водитель KIA специально остановился на обочине, чтобы избежать столкновения, — рассказывает читатель, — но водитель на черном джипе всё равно поехал на него.
Очевидцы говорят, что водитель был очень пьян. Он протаранил сначала KIA, а потом врезался в ограждение.
— Это случилось около школы, — рассказывают очевидцы, — хорошо, что детей не было.