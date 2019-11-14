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Последний рейс: в Ярославской области на работе умер водитель междугородного автобуса

Он вез пассажиров по маршруту Ярославль — Переславль

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Мужчина уже собирался выезжать в Ярославль&nbsp;

Мужчина уже собирался выезжать в Ярославль 

На рейсе Ярославль — Переславль 14 ноября умер водитель автобуса из Ярославля. Известно, что он выехал с автостанции в столице региона ранним утром. 

Автобус принадлежит ПАТП-3, занимающемуся междугородними перевозками. 

— Да, к сожалению, мужчина умер на автостанции в Переславле сегодня утром, — сообщили в Яроблтранскоме.

57-летний водитель высадил пассажиров и пошёл заполнять путевой лист. Стоял разговаривал с одним из коллег, внезапно рухнул на пол и посинел. Произошло это в 9 часов 18 минут. Водитель скончался скоропостижно, по предварительной причине из-за отрыва тромба. Приехавшая скорая реанимировать мужчину не смогла, врачи лишь констатировали смерть.

Известно, что водитель проходил большое водительское обследование в октябре этого года, а сегодня утром успешно прошёл предрейсовый осмотр — всё было в порядке. 

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КОММЕНТАРИИ (22)

Гость
14 ноя 2019 в 18:43

Господи, до чего же людей заездили этой долбанной реальностью работы на износ! Рабртяги как ишаки трудятся, чтобы с голоду не помереть. И мрут от этой каторжной работы.

Чукча
14 ноя 2019 в 18:02

А пенсионный возраст ещё подняли, немногие доживут до отдыха.

Голум
14 ноя 2019 в 19:17

57 лет. Сэкономили на пенсии, зажравшиеся морды