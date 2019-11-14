Последний рейс: в Ярославской области на работе умер водитель междугородного автобуса

На рейсе Ярославль — Переславль 14 ноября умер водитель автобуса из Ярославля. Известно, что он выехал с автостанции в столице региона ранним утром.

Автобус принадлежит ПАТП-3, занимающемуся междугородними перевозками.

— Да, к сожалению, мужчина умер на автостанции в Переславле сегодня утром, — сообщили в Яроблтранскоме.



57-летний водитель высадил пассажиров и пошёл заполнять путевой лист. Стоял разговаривал с одним из коллег, внезапно рухнул на пол и посинел. Произошло это в 9 часов 18 минут. Водитель скончался скоропостижно, по предварительной причине из-за отрыва тромба. Приехавшая скорая реанимировать мужчину не смогла, врачи лишь констатировали смерть.