Издевались, а потом утопили: в Ярославской области раскрыли дело о похищении человека

В Ярославской области поставлена точка в громком деле о похищении человека. Этот случай произошел в Тутаеве в июле 2017 года. Двое мужчин, которым сейчас 33 года и 21 год, похитили своего 31-летнего знакомого. Поводом стал долг жертвы в 300 тысяч перед 33-летним похитителем. Отдавать деньги мужчина не спешил. Тогда его решили принудить к этому силой. Кредитор и его товарищ выпили и напали на должника.
— Они с силой усадили его в автомобиль и вывезли на территорию садоводческого товарищества «Чайка» в Тутаевском районе, где удерживали и требовали вернуть долг. Когда потерпевший отказался вернуть деньги, злоумышленники избили его, перевезли в Тутаев и закрыли в гараже, принадлежащем 33-летнему похитителю, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
На следующее утро хозяин гаража пришел и увидел, что похищенный лежит без движения. Похититель решил, что мужчина умер. Он отнес тело к водоему, привязал к нему камень и утопил, чтобы замести следы.
Был ли погибший на тот момент действительно мертв, сейчас уже не проверить. Тело через некоторое время всплыло, его обнаружили. А правоохранители начали расследование, в ходе которого и вскрылись все подробности произошедшего.
— Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Подсудимые признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, — отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
В итоге 33-летнего похитителя приговорили к 6 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима. 21-летнему подсудимому — 6 лет в колонии строгого режима.
На данный момент приговор вступил в законную силу.