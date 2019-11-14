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Издевались, а потом утопили: в Ярославской области раскрыли дело о похищении человека

Суд признал преступников виновными и назначил наказание

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Тело похищенного мужчины утопили в водоеме

Тело похищенного мужчины утопили в водоеме

В Ярославской области поставлена точка в громком деле о похищении человека. Этот случай произошел в Тутаеве в июле 2017 года. Двое мужчин, которым сейчас 33 года и 21 год, похитили своего 31-летнего знакомого. Поводом стал долг жертвы в 300 тысяч перед 33-летним похитителем. Отдавать деньги мужчина не спешил. Тогда его решили принудить к этому силой. Кредитор и его товарищ выпили и напали на должника.

— Они с силой усадили его в автомобиль и вывезли на территорию садоводческого товарищества «Чайка» в Тутаевском районе, где удерживали и требовали вернуть долг. Когда потерпевший отказался вернуть деньги, злоумышленники избили его, перевезли в Тутаев и закрыли в гараже, принадлежащем 33-летнему похитителю, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

На следующее утро хозяин гаража пришел и увидел, что похищенный лежит без движения. Похититель решил, что мужчина умер. Он отнес тело к водоему, привязал к нему камень и утопил, чтобы замести следы.

Был ли погибший на тот момент действительно мертв, сейчас уже не проверить. Тело через некоторое время всплыло, его обнаружили. А правоохранители начали расследование, в ходе которого и вскрылись все подробности произошедшего.

— Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Подсудимые признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, — отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

В итоге 33-летнего похитителя приговорили к 6 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима. 21-летнему подсудимому — 6 лет в колонии строгого режима.

На данный момент приговор вступил в законную силу.

ТЕКСТ

ТЕГИ

похитилиубийствоКристина ГузовскаяСледственный комитет

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
14 ноя 2019 в 15:16

Удивительно мягкий приговор. Вроде похищение человека, убийство к тому же группой лиц. И 6 лет?

Вор на воре и руки из жо...
14 ноя 2019 в 15:50

Тут только один вывод почему так мало дают, население вымирает, так если эти ещё на зоне зависнут то и не оставят некого после себя.

Гость
14 ноя 2019 в 15:22

Зато 12 лет за "покушение на взятку"