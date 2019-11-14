Издевались, а потом утопили: в Ярославской области раскрыли дело о похищении человека

В Ярославской области поставлена точка в громком деле о похищении человека. Этот случай произошел в Тутаеве в июле 2017 года. Двое мужчин, которым сейчас 33 года и 21 год, похитили своего 31-летнего знакомого. Поводом стал долг жертвы в 300 тысяч перед 33-летним похитителем. Отдавать деньги мужчина не спешил. Тогда его решили принудить к этому силой. Кредитор и его товарищ выпили и напали на должника.



— Они с силой усадили его в автомобиль и вывезли на территорию садоводческого товарищества «Чайка» в Тутаевском районе, где удерживали и требовали вернуть долг. Когда потерпевший отказался вернуть деньги, злоумышленники избили его, перевезли в Тутаев и закрыли в гараже, принадлежащем 33-летнему похитителю, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

