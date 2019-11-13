«Сидел на островке посреди воды»: ярославна спасла собаку, которую бросили умирать в лесу

— Один глаз очень мутный, второго вроде нет вообще. Из-за заросшей мордочки ничего не рассмотреть. Забрать собаку с собой у охотника не было возможности, он только накормил ее. На еду набросилась с жадностью. Кто так жестоко решил с ней поступить? Бросить на верную мучительную смерть это беспомощное существо? — писали в соцсетях.

Душераздирающая история произошла на днях в Ростовском районе Ярославской области. В лесу охотник случайно наткнулся на замерзшего голодного пса. Он сидел на островке, вокруг которого была вода.

Люди начали искать, кто бы мог помочь четвероногому бедолаге. В итоге нашлась женщина, которая поехала в лес и забрала пса.



— Увидев пост, я сразу стала искать машину, чтобы спасти собаку. Приехав через полтора часа на место, мы увидели страшную картину. Пес сидел один на острове, прижавшись к дереву, а вокруг была вода. Весь сырой, замерзший. Услышав нас, он от страха прыгнул в воду. Очень осторожно мы стали его звать, показывая еду. Пес боялся любых громких звуков. Но, преодолев страх, наконец подошел. Просто взяв его в охапку, мы понесли его к машине на руках. В ветклинике у собаки нашли большую гематому на теле — видимо, его били. Один глаз выбит, второй едва различает тени. С собаки сняли более 100 клещей. Не исключено, что туда его выбросили умирать, а он чудом выжил! — рассказала Анна Мазун, которая забрала собаку.



Пса она назвала Верфом. Оказалось, что ему всего лишь около пяти лет. Сейчас собака проходит лечение, денег на обследования и лекарства уходит очень много. Если вы хотите помочь, то можете узнать, как это сделать, здесь.

