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Не смогли спасти: в Ярославской области в перевернувшейся машине погиб водитель

Серьезное ДТП произошло в Ростовском районе

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В Ростовском районе Ярославской области ночью перевернулась машина

В Ростовском районе Ярославской области ночью перевернулась машина

Серьезное ДТП произошло в Ростовском районе Ярославской области на дороге Поречье — Козохово. В ночь с 12 на 13 ноября водитель автомобиля «Мицубиси», по предварительной информации, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина улетела в кювет и перевернулась кверху дном.

— 35-летний мужчина, который был за рулем автомобиля, получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Врачи приехавшей на вызов скорой помощи смогли только констатировать смерть. Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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