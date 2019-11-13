Не смогли спасти: в Ярославской области в перевернувшейся машине погиб водитель

Серьезное ДТП произошло в Ростовском районе Ярославской области на дороге Поречье — Козохово. В ночь с 12 на 13 ноября водитель автомобиля «Мицубиси», по предварительной информации, не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина улетела в кювет и перевернулась кверху дном.



— 35-летний мужчина, который был за рулем автомобиля, получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



Врачи приехавшей на вызов скорой помощи смогли только констатировать смерть. Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.