«У легковушки разворотило капот»: в Ярославле пассажирский автобус попал в ДТП

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Эксперты заявили о начале работы над сводом новых правил дорожного движения (ПДД), который будет представлен к общественному обсуждению в течение двух лет. Среди предполагаемых мер — сужение полос проезжей части, уменьшение числа дорожных знаков и создание пешеходных переходов с «островками безопасности» посередине.
В ПДД вносят изменения, которые коснутся многих россиян
Как сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский, нынешний свод правил дорожного движения, утвержденный в 60-х годах прошлого столетия, когда автомобилей было значительно меньше, устарел и не является гарантом безопасности для всех участников движения.
«В России в сутки погибают [в ДТП] 50 человек — это в шесть раз больше, чем в других развитых странах мира. Президент страны поручил к 2030 году снизить смертность на дорогах до нуля, с нынешними ПДД это сделать невозможно. Мы готовим проект новых правил, которые призваны спасти миллионы жизней, в течение двух лет представим их на общественное обсуждение и экспертизу», — сказал он.