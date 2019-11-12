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«У легковушки разворотило капот»: в Ярославле пассажирский автобус попал в ДТП

В ГИБДД сообщили первую информацию о пассажирах

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ДТП произошло на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Павлова

ДТП произошло на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Павлова

Сегодня вечером в Ярославле на Московском проспекте столкнулись пригородный автобус 105-го маршрута и легковая KIA.

— У легковушки разворотило капот, — рассказали очевидцы ДТП. — А у автобуса бок шваркнут и правая фара.

Аварию зафиксировали приехавшие на место спецслужбы.

— На настоящее время пострадавших нет, — сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Накануне в Ярославле произошло сразу несколько ДТП с пассажирским транспортом. В одном из них тяжёлые травмы получила женщина.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Могила
12 ноя 2019 в 21:58

Эксперты заявили о начале работы над сводом новых правил дорожного движения (ПДД), который будет представлен к общественному обсуждению в течение двух лет. Среди предполагаемых мер — сужение полос проезжей части, уменьшение числа дорожных знаков и создание пешеходных переходов с «островками безопасности» посередине.

В ПДД вносят изменения, которые коснутся многих россиян
Как сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский, нынешний свод правил дорожного движения, утвержденный в 60-х годах прошлого столетия, когда автомобилей было значительно меньше, устарел и не является гарантом безопасности для всех участников движения.

«В России в сутки погибают [в ДТП] 50 человек — это в шесть раз больше, чем в других развитых странах мира. Президент страны поручил к 2030 году снизить смертность на дорогах до нуля, с нынешними ПДД это сделать невозможно. Мы готовим проект новых правил, которые призваны спасти миллионы жизней, в течение двух лет представим их на общественное обсуждение и экспертизу», — сказал он.