«Спецслужбы едут одна за другой»: из-за чего в Ярославле эвакуировали посетителей торгового центра

— Машины спецслужб с мигалками едут одна за другой, — сообщил в редакцию читатель Руслан Маслов.

В торговом центре VENGE в Ярославле произошло ЧП. Людей напугали мчащиеся к зданию бригады пожарных с сиренами.

К счастью, на этот раз ничего страшного не произошло.



— В магазине «АТАК» произошло замыкание электрочайника, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Все неполадки в здании администрация устранила ещё до прибытия наших бригад. Людей эвакуировали также до нашего прибытия

