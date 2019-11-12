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«Спецслужбы едут одна за другой»: из-за чего в Ярославле эвакуировали посетителей торгового центра

В МЧС рассказали, что произошло

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К торговому центру примчались пожарно-спасательные бригады МЧС

К торговому центру примчались пожарно-спасательные бригады МЧС

В торговом центре VENGE в Ярославле произошло ЧП. Людей напугали мчащиеся к зданию бригады пожарных с сиренами.

— Машины спецслужб с мигалками едут одна за другой, — сообщил в редакцию читатель Руслан Маслов.

Видео: Руслан Маслов

К счастью, на этот раз ничего страшного не произошло.

— В магазине «АТАК» произошло замыкание электрочайника, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Все неполадки в здании администрация устранила ещё до прибытия наших бригад. Людей эвакуировали также до нашего прибытия

Накануне в Ярославле сигнал о тревоге поступил из торгово-развлекательного центра «Альтаир» в Брагино. Туда тоже примчались пожарные.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
12 ноя 2019 в 16:22

Не было оповещения!!! Толтко на 1ом этаже что-то бубнило. Пожарные сами поднялись на верхние этажи и ходили по офисам!

Гость
12 ноя 2019 в 15:37

Никакого оповещения не было, тихо мигали таблички ВЫХОД и все. а и не все пожарные двери автоматом открылись. Их охранники с помощью своих карточек открывали.

Гость
12 ноя 2019 в 15:17

"Работники торгового центра" 2 минуты не открывали шлагбаум на парковке для проезда пожарных машин (в итоге те брали карточку в общем порядке), а система оповещения что-то бормотала только на 1ом этаже. На 2-ой и 3-ий поднимались сами пожарные, оповещая людей. Позор.