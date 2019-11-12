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Мать чуть с ума не сошла: нашли пропавшую в Ярославской области девушку с короткой стрижкой

Молодая ярославна решила начать жизнь с чистого листа

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Девушка из Ярославля сказала, что решила начать жизнь с чистого листа и пропала

Девушка из Ярославля сказала, что решила начать жизнь с чистого листа и пропала

Полицейские разыскали пропавшую в Ярославской области 23-летнюю девушку. Некоторое время назад она переехала из Данилова жить в Ярославль, с родными всегда была на связи. Но в один из дней перестала отвечать на звонки и сообщения. Произошло это еще в июле. Мама девушки ждала известий от дочери неделю, чуть с ума не сошла от волнения. В итоге не выдержала и побежала в полицию с просьбой помочь разыскать дочь.

На поиски ушло два дня. Сотрудники уголовного розыска Данилова выяснили круг общения пропавшей девушки, узнали, где она работала, поговорили с ее друзьями и коллегами. Выяснилось, что из Ярославля она уехала в Москву. Там ее и обнаружили — живой и здоровой.

— Хотела начать жизнь с чистого листа, — пояснила она полицейским.

К счастью, после этого девушка восстановила регулярное общение с матерью. А женщина написала благодарственное письмо полицейским, в котором отметила профессионализм, компетентность и оперативность сотрудников уголовного розыска.

— Неравнодушное отношение к работе — большая редкость в наше время. Такие сотрудники формируют положительный имидж российской полиции, — написала она.

Напомним, сейчас в Ярославской области ищут пропавшую 62-летнюю женщину. По словам ее родных, она пошла днем на почту и исчезла.

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КОММЕНТАРИИ (9)

12 ноя 2019 в 11:36

Молодцы оперативники,не отмахнулись от беспокоящейся матери.Есть в полиции хорошие люди!

Деолигия
12 ноя 2019 в 11:40

пропала в июле, нашли через 2 дня... статья выходит в ноябре, это, что свежая новость???

Гость
12 ноя 2019 в 10:24

Человеку 23 год, совершеннолетняя, имеет документы, может ехать куда хочет и общаться с кем хочет.