Мать чуть с ума не сошла: нашли пропавшую в Ярославской области девушку с короткой стрижкой

Полицейские разыскали пропавшую в Ярославской области 23-летнюю девушку. Некоторое время назад она переехала из Данилова жить в Ярославль, с родными всегда была на связи. Но в один из дней перестала отвечать на звонки и сообщения. Произошло это еще в июле. Мама девушки ждала известий от дочери неделю, чуть с ума не сошла от волнения. В итоге не выдержала и побежала в полицию с просьбой помочь разыскать дочь.

На поиски ушло два дня. Сотрудники уголовного розыска Данилова выяснили круг общения пропавшей девушки, узнали, где она работала, поговорили с ее друзьями и коллегами. Выяснилось, что из Ярославля она уехала в Москву. Там ее и обнаружили — живой и здоровой.

