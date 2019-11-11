Сотрудник полиции Ольга Габараева с мужем спасла мужчину-инвалида и его жену из горящего дома

Свидетелем пожара на улице Зелинского в жилом доме стала сотрудник наркоконтроля Ольга Габараева. Вместе с мужем Владиславом 9 ноября женщина заметила дым в соседнем двухэтажном доме. Многие жители дома к тому времени уже покидали свои квартиры по пожарной лестнице.
— Кто-то из прохожих попробовал открыть дверь в подъезд, но там уже бушевало пламя, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Ольга с мужем стали стучать в окна на первом этаже, чтобы предупредить об опасности людей. В одно из окон выглянула женщина и сказала, что не может выбраться из квартиры, потому что её муж — инвалид-колясочник. Тогда Владислав залез в квартиру через окно, а Ольга осталась ждать помощь на улице. Владислав смог через окно вытащить мужчину-инвалида, на улице его приняли подъехавшие спасатели. Так же, через окно, из квартиры спасли женщину, а затем достали и инвалидную коляску.
— В тот момент страха не было, — говорит Ольга Габараева. — Была только одна мысль — как можно быстрее оповестить всех жителей, помочь им выбраться из огня.
Видео: МЧС
Напомним, происшествие случилось в Ярославле вечером 9 ноября. Из дома эвакуировали 61 человека, из них 15 детей. Люди выбегали на холод в чем были — в тапках на босу ногу, мужчины с голым торсом. В мэрии рассказали, что теперь собираются делать с поврежденным домом и что обещают погорельцам. Что стало причиной пожара, официально пока не сообщается, но жители дома не исключают поджог. Начало возгорания сняли камеры наружного наблюдения.