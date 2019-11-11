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Пожар на Зелинского

Сотрудник полиции Ольга Габараева с мужем спасла мужчину-инвалида и его жену из горящего дома

Ярославна рассказала, как помогали погорельцам

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Из горящего дома эвакуировали 30 человек

Из горящего дома эвакуировали 30 человек

Свидетелем пожара на улице Зелинского в жилом доме стала сотрудник наркоконтроля Ольга Габараева. Вместе с мужем Владиславом 9 ноября женщина заметила дым в соседнем двухэтажном доме. Многие жители дома к тому времени уже покидали свои квартиры по пожарной лестнице.

— Кто-то из прохожих попробовал открыть дверь в подъезд, но там уже бушевало пламя, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ольга с мужем стали стучать в окна на первом этаже, чтобы предупредить об опасности людей. В одно из окон выглянула женщина и сказала, что не может выбраться из квартиры, потому что её муж — инвалид-колясочник. Тогда Владислав залез в квартиру через окно, а Ольга осталась ждать помощь на улице. Владислав смог через окно вытащить мужчину-инвалида, на улице его приняли подъехавшие спасатели. Так же, через окно, из квартиры спасли женщину, а затем достали и инвалидную коляску.

— В тот момент страха не было, — говорит Ольга Габараева. — Была только одна мысль — как можно быстрее оповестить всех жителей, помочь им выбраться из огня.

Видео: МЧС

Напомним, происшествие случилось в Ярославле вечером 9 ноября. Из дома эвакуировали 61 человека, из них 15 детей. Люди выбегали на холод в чем были — в тапках на босу ногу, мужчины с голым торсом. В мэрии рассказали, что теперь собираются делать с поврежденным домом и что обещают погорельцам. Что стало причиной пожара, официально пока не сообщается, но жители дома не исключают поджог. Начало возгорания сняли камеры наружного наблюдения.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
11 ноя 2019 в 20:45

Она с мужем прогуливалась и была на службе?При чем здесь упоминание,что она полицейский? Чего не пишите,что там токарь Вася и таксист Петя помогал?