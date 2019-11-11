«С запахом дыма можно жить»: жильцы сгоревшего дома на Зелинского могут остаться без компенсации

В Ярославле на улице Зелинского вечером 9 ноября загорелся жилой дом. Огонь так быстро охватил второй этаж, что люди выбегали, в чем были, вытаскивая детей и спасая домашних животных.
— Я стояла и мыла посуду, — рассказывает Татьяна, жительница дома, — Почувствовала запах дыма, выглянула в коридор, а там уже все черным-черно, дымовая завеса. Это все произошло, кажется, за три минуты.
Все выходные жители сгоревшего дома были вынуждены ночевать у друзей или родственников. Тех, кому некуда было идти, разместили в ДК Нефтяник. Вчера погорельцев пустили в дом, но только на час.
— Нас пустили, чтобы мы могли хоть что-то с собой забрать, — рассказывает Татьяна, — но администрация нас все время подгоняла. Говорили: «Давайте быстрее. Мы и так из-за вас уже опаздываем».
Татьяна не уверена, что сможет получить компенсацию от властей
— Нам сказали, что, скорее всего, ничего не выплатят, потому что мебель особо не пострадала, — говорит жительница дома, — А когда я заговорила о том, что в доме все пропахло гарью, везде копоть, в администрации заявили, что с запахом дыма можно жить.
Однако пока это лишь предварительная информация. Жители сгоревшего дома будут ждать комиссии, которая состоится завтра. Тогда будет точно ясно, стоит ли пострадавшим от пожара ярославцам ждать помощи. Уже сегодня мэрия публиковала информацию о том, что собираются выплатить пострадавшим чуть больше десяти тысяч рублей.