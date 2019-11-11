«С запахом дыма можно жить»: жильцы сгоревшего дома на Зелинского могут остаться без компенсации

В Ярославле на улице Зелинского вечером 9 ноября загорелся жилой дом. Огонь так быстро охватил второй этаж, что люди выбегали, в чем были, вытаскивая детей и спасая домашних животных.



— Я стояла и мыла посуду, — рассказывает Татьяна, жительница дома, — Почувствовала запах дыма, выглянула в коридор, а там уже все черным-черно, дымовая завеса. Это все произошло, кажется, за три минуты.



Все выходные жители сгоревшего дома были вынуждены ночевать у друзей или родственников. Тех, кому некуда было идти, разместили в ДК Нефтяник. Вчера погорельцев пустили в дом, но только на час.

