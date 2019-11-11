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Взрыв газа в доме

Обожжено почти полтела: стало известно состояние пострадавшей после взрыва газа в жилом доме

ЧП произошло 9 ноября в Красноперекопском районе Ярославля

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Дом восстановлению не подлежит&nbsp;

Дом восстановлению не подлежит 

В минувшую субботу, 9 ноября, в частном доме в Красноперекопском районе Ярославля произошёл взрыв газа. ЧП случилось в здании № 14 на Первой Продольной улице. В доме жила 82-летняя пенсионерка, её увезли в больницу с ожогами разной степени тяжести. 

Сегодня врачи рассказали, что состояние бабушки продолжает оставаться критическим. 

— Обожжено около 40% тела. Пострадавшая находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, — прокомментировала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. 

В газовой службе причиной взрыва назвали повреждение резинового шланга у плиты. По предварительной информации, его прогрызли мыши, и когда женщина пыталась включить плиту, случился взрыв. Подробности ЧП — в нашей хронике

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взрыв газа

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