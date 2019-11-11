Обожжено почти полтела: стало известно состояние пострадавшей после взрыва газа в жилом доме

В минувшую субботу, 9 ноября, в частном доме в Красноперекопском районе Ярославля произошёл взрыв газа. ЧП случилось в здании
Сегодня врачи рассказали, что состояние бабушки продолжает оставаться критическим.
— Обожжено около 40% тела. Пострадавшая находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, — прокомментировала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко.
В газовой службе причиной взрыва назвали повреждение резинового шланга у плиты. По предварительной информации, его прогрызли мыши, и когда женщина пыталась включить плиту, случился взрыв. Подробности ЧП — в нашей хронике.