Обожжено почти полтела: стало известно состояние пострадавшей после взрыва газа в жилом доме

В минувшую субботу, 9 ноября, в частном доме в Красноперекопском районе Ярославля произошёл взрыв газа. ЧП случилось в здании № 14 на Первой Продольной улице. В доме жила 82-летняя пенсионерка, её увезли в больницу с ожогами разной степени тяжести.

Сегодня врачи рассказали, что состояние бабушки продолжает оставаться критическим.

— Обожжено около 40% тела. Пострадавшая находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, — прокомментировала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко.