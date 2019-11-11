11 ноября понедельник
СЕЙЧАС +6°С
usd 63.73
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС +6°С
usd 63.73
eur 70.42

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославле грузовик неловким манёвром снёс легковушку

Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора

Поделиться

214
Обсудить
Грузовик стал разворачиваться из правого ряда&nbsp;

Грузовик стал разворачиваться из правого ряда 

В Сети обсуждают ДТП, которое произошло в прошлую пятницу на заезде на путепровод, ведущий на Северо-Восточную окружную дорогу (известна как пьяная дорога). Момент аварии попал в запись видеорегистратора: грузовик из правого ряда решил развернуться через две полосы и снёс ехавший по левой полосе автомобиль. 

Вероятно, водитель грузовика не успел заметить внедорожник, который перестроился в левую полосу ровно перед его манёвром с разворотом. Джип подскочил от удара, но обе машины быстро остановились. 

— Мёртвая зона, захватил с собой, — предполагает Людмила Матвеева. 

А вот досталось больше всего осуждений автору видео, который проехал мимо, не остановившись.

— Водитель регистратора прям молодец. Вместо того чтобы остановиться и предложить помощь, уехал, — написала Юлия Смирнова.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!