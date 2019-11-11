В Ярославле грузовик неловким манёвром снёс легковушку

В Сети обсуждают ДТП, которое произошло в прошлую пятницу на заезде на путепровод, ведущий на Северо-Восточную окружную дорогу (известна как пьяная дорога). Момент аварии попал в запись видеорегистратора: грузовик из правого ряда решил развернуться через две полосы и снёс ехавший по левой полосе автомобиль.

Вероятно, водитель грузовика не успел заметить внедорожник, который перестроился в левую полосу ровно перед его манёвром с разворотом. Джип подскочил от удара, но обе машины быстро остановились.