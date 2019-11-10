Мужчина ушел на новую работу и пропал: его искали три дня

В Ярославле несколько дней Оксана ждала своего мужа домой. Шарохин Александр ушел на работу 8 ноября на работу около восьми часов утра.



— Это было обычное утро, — рассказывает Оксана Шарохина, — он с утра пораньше погулял с собакой. Зашел домой, собрался на работу и ушел.



Домой Александр так и не вернулся. Перепуганная Оксана сразу начала обзванивать больницы, но мужа там не было.



— Я ждала его до полуночи, но его так и не было, — рассказывает Оксана, — он не пришел и ночевать. Раньше такого никогда не было. Утром я вызвала полицию, написала заявление о пропаже. Приходил уже и Следственный комитет.

