В квартире были дети: пожар в жилом доме в Ярославле

В Ярославле в Дзержинском на улице Пионерская загорелась квартира. В МЧС сообщили, что пожар начался на пятом этаже пятиэтажки. Очевидцы сообщают, что в были дети.
— В квартире было двое детей! Спасли, — написала Елена Сурьянинова в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».
— Сейчас на месте происшествия работают пожарные, — рассказывают в пресс-службе МЧС, — по предварительным данным пострадавших нет.
Ярославцев уже пугает частота пожаров в жилых домах. Пока что неясно, что стало причиной возгорания на Пионерской, но после того как пожарные справятся с огнем, начнется проверка.