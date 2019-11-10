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Происшествия

В квартире были дети: пожар в жилом доме в Ярославле

На месте происшествия еще работают спасатели

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Ярославцы напуганы частотой пожаров в жилых домах

Ярославцы напуганы частотой пожаров в жилых домах

В Ярославле в Дзержинском на улице Пионерская загорелась квартира. В МЧС сообщили, что пожар начался на пятом этаже пятиэтажки. Очевидцы сообщают, что в были дети.

— В квартире было двое детей! Спасли, — написала Елена Сурьянинова в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

— Сейчас на месте происшествия работают пожарные, — рассказывают в пресс-службе МЧС, — по предварительным данным пострадавших нет.

Ярославцев уже пугает частота пожаров в жилых домах. Пока что неясно, что стало причиной возгорания на Пионерской, но после того как пожарные справятся с огнем, начнется проверка.

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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
10 ноя 2019 в 15:30

Больше "онлайн-трансляций" ведите, особенно осенью

Гедеван
10 ноя 2019 в 14:51

5 этаж... всех соседей затопили, судя по фотке, с 1 по 4 этаж. Теперь месяц будут сохнуть, потом год ремонтироваться. Всё менять. А если денег нет, так и будут жить в разрухе.

гость
10 ноя 2019 в 16:27

У вас клава накрылась или редактор слепой ли репортёр заика - слова пропускаете?