В квартире были дети: пожар в жилом доме в Ярославле

В Ярославле в Дзержинском на улице Пионерская загорелась квартира. В МЧС сообщили, что пожар начался на пятом этаже пятиэтажки. Очевидцы сообщают, что в были дети.



— В квартире было двое детей! Спасли, — написала Елена Сурьянинова в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

— Сейчас на месте происшествия работают пожарные, — рассказывают в пресс-службе МЧС, — по предварительным данным пострадавших нет.



Ярославцев уже пугает частота пожаров в жилых домах. Пока что неясно, что стало причиной возгорания на Пионерской, но после того как пожарные справятся с огнем, начнется проверка.

